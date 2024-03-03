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Скандал с российским теннисистом: из-за агрессии россиянина быстро наказали

Российский теннисист Андрей Рублев в ярости наорал на судью. Он быстро получил суровое наказание.

сегодня, 08:20
Автор:
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Slava Kot
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Во время теннисного турнира в Дубае произошел скандал с российским теннисистом Андреем Рублевым. В полуфинальном поединке против казахстанского теннисиста Александра Бублика у россиянина сдали нервы. Андрей Рублев гневно накричал на линейного судью, за что получил суровое наказание.

Скандал с российским теннисистом: из-за агрессии россиянина быстро наказали

Российский теннисист Андрей Рублев. Фото из открытых источников

В одном из полуфиналов в Дубае поклонники тенниса наблюдали ожесточенный поединок между 5 ракеткой мира россиянином Андреем Рублевым и 23 в рейтинге теннисистов казахстанцем Александром Бубликом. В первых двух партиях победитель определился только на тай-брейках. В первом сете победил Рублев, а во втором Бублик. Любая ошибка в третьем сете могла решить судьбу теннисистов на турнире в Дубае.

При счете 6:5 в пользу казахстанского теннисиста Андрей Рублев не выдержал и выплеснул свои эмоции на линейного судью полагая, что он допустил ошибку. Российский теннисист в ярости подошел к судье и начал агрессивно орать на него и махать ракеткой. Зрители на матче освистали скандальное поведение Рублева.

Организаторы теннисного турнира отреагировали на действия Андрея Рублева и дисквалифицировали российского теннисиста с турнира в Дубае. Таким образом, в финал турнира попал казахстанский теннисист, где проиграл в двух сетах французу Юго Юмберу.

Отметим, что у Александра Бублика также были нервные моменты на турнире. В начале игры он сломал ракетку и вступал в дискуссии с судьями, однако не проявлял такого агрессивного поведения, как российский теннисист.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Андрей Рублев избил себя ракеткой до крови прямо во время матча.

Также "Комментарии" писали о россияне, которая в сумасшедшем гневе разбила ракетку на Australian Open.



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