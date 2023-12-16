Сборная Украины во второй раз разгромила сборную Бельгии: видео



















Сборная Украины по футзалу продолжает свои выступления в отборочном элитном раунде Чемпионата мира 2024 года. Вчера сине-желтые разгромили команду Бельгии со счетом 8:2. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.



Сборная Украины по футзалу. Фото из открытых источников

С самого начала игры украинские футзалисты приступили к делу. На 3-й минуте голом отличился Корсун после рикошета, а через две минуты Педяш использовал ошибку вратаря соперников и точно пробил с острого угла. Еще до перерыва Корсун оформил хет-трик, а Шотурма забил пятый гол Украины.

Бельгийцы, в начале второго тайма пытались отыграть хотя бы один мяч, но забили снова украинцы усилиями оформившего дубль Педяша. Сразу после этого сборная Бельгии не забила пенальти, а еще через минуту пропустила седьмой мяч, отличился Серый. После этого гости все же сумели забить даже дважды, но последнее слово было за украинскими футзалистами, гол забил Фаренюк. В результате 8:2 разгромная победа сборной Украины.





Сейчас подопечные Александра Косенко готовятся к решающему поединку с Польшей, который состоится 20 ноября в Лодзи в 19.30 по Киеву. Чтобы получить прямую путевку на чемпионат мира сборной Украины, нужна только победа. Сам Чемпионат мира будет проходить в Узбекистане с 14 сентября по 6 октября 2024 года.

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