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Сборная Украины по шахматам произвела сенсацию на чемпионате Европы

Впервые украинские шахматисты стали чемпионами континента

сегодня, 10:05
Автор:

Олег Терещенко
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С 12 по 21 ноября в словенском Четеже завершился командный чемпионат Европы по шахматам. Сборная Украины среди мужчин впервые стала чемпионом турнира. Как сообщает Федерация шахмат Украины в Facebook, шахматисты за весь турнир не проиграли ни одной из 36 партий. В результате, наши спортсмены набрали 14 очков (пять побед и четыре ничьи) и по этому показателю опередили своих визави из Франции, занявших второе место. "Бронзу" завоевали польские спортсмены.

Сборная Украины по шахматам произвела сенсацию на чемпионате Европы

Сборная Украины по шахматам - фото Facebook

Сильнейшими на континенте стали: Антон Коробов, Андрей Волокитин (завоевал индивидуальное золото), Юрий Кузубов, Владимир Онищук и Кирилл Шевченко (многие эксперты пророчат этому молодому шахматисту гроссмейстерское будущие). Тренеры сборной Александр Сулипа и Мартын Кравцев.


Сборная Украины по шахматам произвела сенсацию на чемпионате Европы - фото 2


В свою очередь, женская сборная Украины набрала 12 баллов (пять побед, две ничьи и два поражения) и заняла четвертое место. За нашу команду выступали Анна Музычук (в 2018 году входила в десятку лучших шахматисток мира), Анна Ушенина, Юлия Осьмак, Наталья Букса, Инна Гапоненко, Наталья Жукова, тренер команды Михаил Бродский.


Сборная Украины по шахматам произвела сенсацию на чемпионате Европы - фото 3


Следует отметить, что в мужском турнире приняли участие 39 сборных, где Украина имела седьмой стартовый рейтинг. Наши сборницы были четвёртыми среди 31 сборной. Также, украинские шахматисты впервые завоевали медали высшей пробы на чемпионате Европы. В принципиальном поединке они обыграли сборную России 2,5 на 1,5.

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Также сборная Украины в стадии плей-офф: названы наиболее вероятные соперники украинцев.


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Источник: https://www.facebook.com/UkrainianChessFederation/posts/386633696525021
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