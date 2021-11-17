Сборная Украины в стадии плей-офф: названы самые вероятные соперники украинцев

В невероятно напряженном матче в Зенеце сборная Украины добыла волевую победу против сборной Боснии и Герцеговины. Итоговый счет на табло 0:2 в пользу гостей. Таким образом "сине-желтые" заняли второе место в своей группе и получили возможность побороться на попадание на ЧМ-2022 в стадии плей-офф. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет спортивный портал "Sport.ua".

Сборная Украины. Фото: УАФ

Ответственность в игре против боснийцев была колоссальная. Нужно было играть на победу, да еще и с оглядкой на матч сборных Франции и Финляндии, где французы должны были разобраться с финнами. Тем самым, подарив надежду украинцам остаться в игре за право выступать на ЧМ-2022 в Катаре. Перед стартовым свистком, который свидетельствовал о начале матча именно сборная Финляндии была на втором месте в турнирной таблице и имела шансы попасть в стадию плей-офф.

Все сложилось удачно для украинцев. Сначала мяч в сетку ворот отправил Александр Зинченко, а затем удвоил превосходство украинцев Артем Довбик. Французы также со счетом 2:0 не оставили шансов финнам.

Теперь вся футбольная Украина ждет 26 ноября, когда должна состояться жеребьевка плей-офф на ЧМ-2022. Тогда же мы и узнаем своего соперника. Соперником сборной Украины может стать: Португалия, Шотландия, Италия, Швеция, Уэльс. Также в этом ряде есть сборная России, но УЕФА, как известно по политическим соображениям, разводит украинцев и россиян, исключая стыковые матчи этих команд. Матчи этой стадии состоятся в марте следующего года.

Читайте также на портале "Комментарии" — сборная Украины по футболу снова сыграла вничью, на этот раз с болгарами в Одессе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!