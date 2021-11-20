Андриюк попытался упрекнуть УАФ «за обесценивание тренеров», но его высмеяли футбольные журналисты

Экс-журналист Константин Андриюк попытался снова упрекнуть Украинскую ассоциацию футбола. В этот раз касательно списков награждения футбольных функционеров к 30-летию УАФ. В своём посте он обвинил руководство Ассоциации "в обесценивании экс-главного тренера сборной Андрея Шевченка и главного тренера украинской команды Александра Петракова". Мол, Шевченко не представлен к государственной награде, а Петракову хотят вручить лишь орден "За заслуги ІІІ степени", что, по мнению Андриюка, незаслуженно мало. Вот только поддержки среди бывших коллег по журналистскому цеху он не встретил.

Константин Андриюк. Фото: dynamomania

О некомпетентности Андриюка, а, следовательно, и беспочвенности его критики в адрес УАФ, бывшему журналисту "1+1" написали в соцсетях его же коллеги.

Александр Сажко посоветовал Андриюку, прежде чем, что-то писать, проверять информацию.

"А ты у верен, что у Шевченко не было ордена? Так же, как и у Петракова теоретичними могла бы быть награда (более высокого уровня)? Все, зрада отменяется, у Шевченко есть все эти ордена уже", — написал он, уточнив, что в этом случае УАФ не заслуживает на какие-либо упреки.

"Шева уже кавалер трёх орденов за заслуги, ІІІ за мужество и герой Украины", - написал под постом Андриюка Виталий Юрченко.





То есть, дальше его нечем больше наградить, согласился Сажко, указав на то, что Андриюк явно пытается манипулировать такими фразами как "УАФ обесценила Шевченко".

Кроме того, по преставлению УАФ, Шевченко ко Дню независимости Украины в этом году был награждён орденом Ярослава Мудрого V степени, и теперь, согласно требованиям законодательства, не может быть представлен к государственной награде ближайшие три года.

Что же касается Петракова, то и в этом случае Андриюк "дал в штангу". Если человека впервые представляют к госнаграде "За заслуги", то получить он может только орден ІІІ степени. Претендовать на другие титулы возможно по нарастающей, не "перепрыгивая" первой ступеней.

Обвиняя УАФ в "обесценивании" украинских футбольных звёзд Андриюк также не написал о том, что обладателям "Золотых мячей" Игорю Бакланову и Олегу Блохину, президент УАФ Андрей Павелко просил присвоить "Героев Украины". И "за" соответствующее решение уже проголосовали народные депутаты спортивного Комитета ВРУ.

После шквала критики, Андриюк был вынужден внести правки в свой пост и статью на сайте "Чемпион", вообще убрав оттуда упоминая о Шевченко.

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