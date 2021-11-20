logo

BTC/USD

58681.10

ETH/USD

4321.69

LTC/USD

223.92

USD/UAH

26.75

EUR/UAH

30.25

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт футбол Андриюк попытался упрекнуть УАФ «за обесценивание тренеров», но его высмеяли футбольные журналисты
commentss НОВОСТИ Все новости

Андриюк попытался упрекнуть УАФ «за обесценивание тренеров», но его высмеяли футбольные журналисты

Андриюк выдвинул УАФ ложные обвинения о наградах, после чего подчистил свой пост

сегодня, 13:55
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Экс-журналист Константин Андриюк попытался снова упрекнуть Украинскую ассоциацию футбола. В этот раз касательно списков награждения футбольных функционеров к 30-летию УАФ. В своём посте он обвинил руководство Ассоциации "в обесценивании экс-главного тренера сборной Андрея Шевченка и главного тренера украинской команды Александра Петракова". Мол, Шевченко не представлен к государственной награде, а Петракову хотят вручить лишь орден "За заслуги ІІІ степени", что, по мнению Андриюка, незаслуженно мало. Вот только поддержки среди бывших коллег по журналистскому цеху он не встретил.

Андриюк попытался упрекнуть УАФ «за обесценивание тренеров», но его высмеяли футбольные журналисты

Константин Андриюк. Фото: dynamomania

О некомпетентности Андриюка, а, следовательно, и беспочвенности его критики в адрес УАФ, бывшему журналисту "1+1" написали в соцсетях его же коллеги. 

Александр Сажко посоветовал Андриюку, прежде чем, что-то писать, проверять информацию.

"А ты у верен, что у Шевченко не было ордена? Так же, как и у Петракова теоретичними могла бы быть награда (более высокого уровня)? Все, зрада отменяется, у Шевченко есть все эти ордена уже", — написал он, уточнив, что в этом случае УАФ не заслуживает на какие-либо упреки. 

"Шева уже кавалер трёх орденов за заслуги, ІІІ за мужество и герой Украины", -  написал под постом Андриюка Виталий Юрченко.

Андриюк попытался упрекнуть УАФ «за обесценивание тренеров», но его высмеяли футбольные журналисты - фото 2

То есть, дальше его нечем больше наградить, согласился Сажко, указав на то, что Андриюк явно пытается манипулировать такими фразами как "УАФ обесценила Шевченко". 

Кроме того, по преставлению УАФ, Шевченко ко Дню независимости Украины в этом году был награждён орденом Ярослава Мудрого V степени, и теперь, согласно требованиям законодательства, не может быть представлен к государственной награде ближайшие три года. 

Что же касается Петракова, то и в этом случае Андриюк "дал в штангу". Если человека впервые представляют к госнаграде "За заслуги", то получить он может только орден ІІІ степени. Претендовать на другие титулы возможно по нарастающей, не "перепрыгивая" первой ступеней. 

Обвиняя УАФ в "обесценивании" украинских футбольных звёзд Андриюк также не написал о том, что обладателям "Золотых мячей" Игорю Бакланову и Олегу Блохину, президент УАФ Андрей Павелко просил присвоить "Героев Украины". И "за" соответствующее решение уже проголосовали народные депутаты спортивного Комитета ВРУ

После шквала критики, Андриюк был вынужден внести правки в свой пост и статью на сайте "Чемпион", вообще убрав оттуда упоминая о Шевченко.

Читайте также на портале "Комментарии" — сборная Украины в стадии плей-офф: названы самые вероятные соперники украинцев.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!