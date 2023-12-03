Российская теннисистка публично поддержала Украину после победы

Спортсменка с российским гражданством Вероника Мирошниченко поддержала Украину, одержав победу в парном разряде во время турнира в Мексике. Свое сообщение она обнародовала на украинском языке.

Вероника Мирошниченко (фото из открытых источников)

Чемпионы в паре на турнире W40 в Мексике. Завершаю этот сезон с победой. Очень благодарна своим близким, своей семье, своей команде за поддержку. Несмотря на трудности, этот сезон был очень классным, было много слез, много улыбок, много побед, завершаю. с лучшим рейтингом. Далее будем работать и двигаться только вперед с новыми силами. Слава Украине", – пишет Мирошниченко.

Важно, что 26-летняя Вероника Мирошниченко родилась в российской столице, но счастливые годы своего детства провела с членами своей украинской семьи в Запорожье. В 11 лет она уехала в Соединенные Штаты. Недавно теннисистка сказала, что мечтает изменить гражданство на украинское.

"Мои мама и папа, бабушка и дедушка – все из Запорожья. Я была воспитана в украинской семье, училась в обычной общеобразовательной школе практически 11 лет до момента, как уехала в США. Так что, конечно, я считаю Украину своей родиной и считаю себя украинкой, но с российским паспортом", – сообщила Мирошниченко.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская спортсменка прислала извинения украинцы . После полугода войны россиянка Мария Ласицкене (Кучина) написала извинения украинской легкоатлетке Ярославе Мачихе, которая критически отреагировала на шаг спортсменки из РФ. Сама же Ласицкене публично не говорила о войне и не осуждала российскую агрессию. Однако в июле 2022 года Мария Ласицкене направила письмо Ярославе Мачиху.