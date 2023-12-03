logo

BTC/USD

39839.11

ETH/USD

2187.23

LTC/USD

72.13

USD/UAH

37.30

EUR/UAH

40.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт другие виды спорта Российская теннисистка публично поддержала Украину после победы
commentss НОВОСТИ Все новости

Российская теннисистка публично поддержала Украину после победы

Вероника Мирошниченко родилась в Москве, но выросла и провела все детство в Запорожье

3 декабря 2023, 22:55
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Спортсменка с российским гражданством Вероника Мирошниченко поддержала Украину, одержав победу в парном разряде во время турнира в Мексике. Свое сообщение она обнародовала на украинском языке.

Российская теннисистка публично поддержала Украину после победы

Вероника Мирошниченко (фото из открытых источников)

Чемпионы в паре на турнире W40 в Мексике. Завершаю этот сезон с победой. Очень благодарна своим близким, своей семье, своей команде за поддержку. Несмотря на трудности, этот сезон был очень классным, было много слез, много улыбок, много побед, завершаю. с лучшим рейтингом. Далее будем работать и двигаться только вперед с новыми силами. Слава Украине", – пишет Мирошниченко.


Важно, что 26-летняя Вероника Мирошниченко родилась в российской столице, но счастливые годы своего детства провела с членами своей украинской семьи в Запорожье. В 11 лет она уехала в Соединенные Штаты. Недавно теннисистка сказала, что мечтает изменить гражданство на украинское.

"Мои мама и папа, бабушка и дедушка – все из Запорожья. Я была воспитана в украинской семье, училась в обычной общеобразовательной школе практически 11 лет до момента, как уехала в США. Так что, конечно, я считаю Украину своей родиной и считаю себя украинкой, но с российским паспортом", – сообщила Мирошниченко.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская спортсменка прислала извинения украинцы . После полугода войны россиянка Мария Ласицкене (Кучина) написала извинения украинской легкоатлетке Ярославе Мачихе, которая критически отреагировала на шаг спортсменки из РФ. Сама же Ласицкене публично не говорила о войне и не осуждала российскую агрессию. Однако в июле 2022 года Мария Ласицкене направила письмо Ярославе Мачиху.


 
 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!