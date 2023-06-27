Российская теннисистка поддержала украинок после победы над первой ракеткой

Российская теннисистка Дарья Касаткина встретилась с первой ракеткой Украины Ангелиной Калининой во время турнира WTA в Истборне. После поединка россиянка поддержала украинок. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ресурс "Большой теннис Украины".



Российская теннисистка Дарья Касаткина. Фото из открытых источников

В 1/16 финала украинка Ангелина Калинина проиграла в двух сетах 6:3, 6:1. После окончания матча между украинкой и россиянкой не произошло традиционного рукопожатия.

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Во время послематчевой пресс-конференции Касаткина пояснила, что с пониманием относится к отказу украинских спортсменок пожимать руку россиянам и белорусам на корте. Журналисты вспомнили, что на предыдущем турнире во Франции россиянка проиграла другой украинке Элине Светолиной и не подошла пожимать руку. Тогда французская публика освистала ее. Однако в этот раз зрители в Великобритании были более лояльны.

"Я понимаю, что, возможно, во Франции болельщики не так сильно вовлечены в ситуацию, как здесь, в Великобритании, так что это мое объяснение произошедшего", – говорит Касаткина.

После этого российская теннисистка призвала всех понять позицию украинок и принять ее.

"Позиция игроков из Украины была достаточно ясной, и мы должны принимать ее и уважать. Мы должны это сделать, и болельщики тоже должны это принять", — считает Касаткина.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинская теннисистка Элина Свитолина поблагодарила российскую спортсменку.

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