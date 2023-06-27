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Российская теннисистка поддержала украинок после победы над первой ракеткой

Лучшая российская теннисистка выразила слова поддержки в сторону украинских коллег.

сегодня, 14:33
Автор:
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Slava Kot
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Российская теннисистка Дарья Касаткина встретилась с первой ракеткой Украины Ангелиной Калининой во время турнира WTA в Истборне. После поединка россиянка поддержала украинок. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ресурс "Большой теннис Украины".

Российская теннисистка поддержала украинок после победы над первой ракеткой

Российская теннисистка Дарья Касаткина. Фото из открытых источников

В 1/16 финала украинка Ангелина Калинина проиграла в двух сетах 6:3, 6:1. После окончания матча между украинкой и россиянкой не произошло традиционного рукопожатия.


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Во время послематчевой пресс-конференции Касаткина пояснила, что с пониманием относится к отказу украинских спортсменок пожимать руку россиянам и белорусам на корте. Журналисты вспомнили, что на предыдущем турнире во Франции россиянка проиграла другой украинке Элине Светолиной и не подошла пожимать руку. Тогда французская публика освистала ее. Однако в этот раз зрители в Великобритании были более лояльны.

"Я понимаю, что, возможно, во Франции болельщики не так сильно вовлечены в ситуацию, как здесь, в Великобритании, так что это мое объяснение произошедшего", – говорит Касаткина.

После этого российская теннисистка призвала всех понять позицию украинок и принять ее.

"Позиция игроков из Украины была достаточно ясной, и мы должны принимать ее и уважать. Мы должны это сделать, и болельщики тоже должны это принять", — считает Касаткина.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинская теннисистка Элина Свитолина поблагодарила российскую спортсменку.

Также "Комментарии" писали о японской теннисистке, которая случайно попала мячом в девушку на корте и получила серьезное наказание.




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Источник: https://btu.org.ua/ua/news/svitovuy-tenis/45578-darya-kasatkina-moya-simya-moyi-batki-vse-she-v-rosiyi-yak-vi-bachite-v-ostanni-kilka-dniv-tam-tvorivsya-povnij-bardak.html
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