Российская теннисистка отреагировала на украинку, не пожавшую ей руку после матча

Украинская теннисистка Леся Цуренко встретилась на теннисном корте в Мадриде с представительницей России Дарьей Касаткиной. После завершения матча украинка решила отказаться от традиционного рукопожатия с соперником, однако россиянка указала, что принимает такое решение. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ресурс Xsport.ua.



Касаткина и Цуренко. Фото из открытых источников

77 ракетка мира Леся Цуренко встретилась с россиянкой Дарией Касаткиной на турнире в Испании. Украина не смогла победить 8-ю ракетку мира в третьем круге соревнований в Мадриде и проиграла в двух сетах со счетом 4:6,2:6.

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Украинская теннисистка традиционно решила не давить после матча руку российской спортсменке и просто помахала рукой своей сопернице. После матча Касаткина отреагировала на этот случай.

"Самое печальное, что война все еще продолжается, поэтому, конечно, у игроков из Украины есть много причин не давить нам руку, и я это принимаю. Это очень грустная ситуация. Я их понимаю и была очень рада, что она помахала мне в ответ" , — сказала Косаткина.

Лучшая теннисистка России критикует деятельность Кремля и призывает к миру. Касаткина ранее заявляла, что поддерживает бан национальных команд из России, которые финансируются за государственный счет, но не совсем согласна с запретами индивидуальных спортсменов, например таких теннисистов как Рублев или Хачанов. В настоящее время Касаткин живет и тренируется в Испании.

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