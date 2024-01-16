Россиянка в сумасшедшем гневе сокрушила ракетку на Australian Open (ВИДЕО)

Российская теннисистка Анастасия Потапова. Фото из открытых источников

Российская теннисистка Анастасия Потапова сенсационно проиграла в первом круге Australian Open. Сразу после решающей ошибки, россиянка запомнилась скандальным поведением и разбила свою ракетку.



Самым большим сюрпризом первого круга турнира Australian Open стала встреча 29 ракеты мира россиянки Анастасии Потаповой со словенской теннисисткой Каей Юван, занимающей 109 место в рейтинге WTA. Юван без особых проблем одолела россиянку в двух сетах со счетом 6:1, 6:4. Таким образом, словенка отомстила россиянке за поражение прошлого года на Уимблдоне.

Анастасия Потапова гневно отреагировала на свое поражение. Во время последнего розыгрыша мяча россиянка не смогла удержать нервы и принялась бить теннисную ракетку в корт. После этого она выбросила разбитую ракетку и пошла к сетке, чтобы поблагодарить Каю Юван за поединок.

Далее россиянка ушла из корта, а Кая Юван отреагировала на оставленную ракетку россиянки и отдала ее одному из болельщиков, находившемуся вблизи корта.

Во втором раунде турнира Australian Open словенка снова встретится с теннисисткой из России. Ее соперницей станет Анастасия Захарова, занимающая 190-е место в рейтинге WTA.

Кроме Потаповой на Australian Open вылетели еще две российские теннисистки, входящие в том 30 WTA – Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне возмущены поведением украинской теннисистки.

Также "Комментарии" писали, что 23-летняя украинская теннисистка Катарина Завацкая выйдет замуж за российского спортсмена.