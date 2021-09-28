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Расистский жест: украинского хоккеиста накажут за поведение во время игры

Расизм осудили в Международной федерации хоккея

сегодня, 14:10
Автор:

Козлова Альбіна








Поступок кременчужанина возмутил даже президента Международной федерации хоккея Люка Тардифа. Во время игры хоккеист показал расистский жест сопернику. Об этом сообщают в пресс-службе Украинской хоккейной лиги.

Расистский жест: украинского хоккеиста накажут за поведение во время игры

Игрок извинился перед соперником, фото УХЛ

Инцидент произошел 26 сентября, когда в Кременчуге проходил стартовый матч четвертого тура Украинской хоккейной лиги. Хоккейная команда "Кременчуг" играла с донецким "Донбассом".

Форвард "Кременчуга" Андрей Денискин показал игроку команды соперника как будто чистит и ест банан. Такой жест был признан расистским относительно Джейла Смерека. Сразу после жестикуляции, на 37 минуте матча, игрока "Кременчуга" удалили из ледовой арены. Однако команда кременчужан все же победила со счетом 3:2.

Такое поведение игрока вызвало скандал, его осудил хоккейный клуб "Донбасс", руководство хоккейного клуба "Кременчуг" и президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф в Twitter.

В пресс-службе ХК "Кременчуг" отметили, что осуждают расовую дискриминацию, а также написали, что Андрей Денискин публично извинился перед Джейлом Смерекой и командой "Донбасса".

Там добавили, что на игрока наложили дисциплинарное взыскание в виде штрафа и открыли дисциплинарное производство.

В пресс-службе хоккейного клуба "Донбасс" заявили, что расизму не место ни на спортивных площадках, ни за их пределами и призвали наказать кременчужанина самыми строгими методами.

В свою очередь президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф убежден, что расистские жесты в спорте являются прямой атакой на идеалы и ценности хоккея. Также он отметил, что будут проведены необходимые расследования этого случая.

Как сообщал портал "Комментарии", Усик вернулся в Украину.


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Источник: http://hckremenchuk.com.ua/index.php/uk/novosty/novosti-kluba/2063-khk-kremenchuk-pokarav-andriya-deniskina
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