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Усик вернулся в Украину: какой сюрприз ждал чемпиона в Борисполе

Украинский боксер Александр Усик вернулся в Киев из Лондона, где победил в бою с британцем Энтони Джошуа

сегодня, 07:20
Автор:

Кравцев Сергей

Украинский боксер-супертяжеловес, обладатель 4 чемпионских поясов в супертяжелом весе Александр Усик вернулся в Украину после победного боя над британцем Энтони Джошуа. Украинец прилетел из Лондона в Киев в 00:35 ночью 27 сентября. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Украинская правда".

Усик вернулся в Украину: какой сюрприз ждал чемпиона в Борисполе

Александр Усик Фото: Украинская правда

В аэропорт "Борисполь" приехало много поклонников украинского боксера, среди которых были знаменитости, спортсмены, а также родные Александра. Также первые слова на Родине от Усика ждала "армия журналистов", которым пришлось ожидать почти два часа после приземления самолета, пока Усик вышел к ним и дал комментарии.

По словам нового обладателя чемпионских поясов по версии WBA, WBO, IBF и IBO, первое чувство, которое у него превыше всего – это побыстрей увидеться с родными и близкими людьми, побыстрее обнять своих детей.

Александр Усик отметил, выполнился ровно год его изнурительной работы в тренировках. Ему запомнилась дата 23 января этого года, когда начался комплекс тренировок, на которых он со своей командой оттачивал свои навыки. До 20 сентября продолжались эти тренировки. Тогда 23 января еще не было известно имя соперника, но тренировки уже начались. И сейчас есть большое желание выдохнуть. 

Что касается возможного реванша с Энтони Джошуа, то украинец отметил, что сначала нужно выдохнуть, ведь только день, как все закончилось, поэтому вряд ли сейчас есть смысл говорить о реванше. Александр Усик намекнул, что вопрос о реванше лучше задать его промоутеру или самому Джошуа. Он пока об этом не думает.

Читайте также на портале "Комментарии" — между Александром Усиком и Энтони Джошуа состоялся настоящий исторический бой.



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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/09/27/7308485/
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