Прямо во время тренировки погиб известный фитнес-блогер

Звездный спортсмен, также известный поклонникам как фитнес-блогер и бодибилдер, 33-летний Джастин Вики погиб, когда выполнял тренировки.

Джастин Вики (фото из открытых источников)

Как сообщает Marca.com, удар 210-килограммовой штанги, направленный в голову Джастина Вики, был такой силы, что отбросил его вперед. Это привело к перелому шеи, еще получили тяжелые повреждения жизненно важные нервы, связанные с сердцем спортсмена и дыхательной системой.

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Потерпевшего мгновенно госпитализировали, врачи делали все от них зависящее, чтобы спасти звездному спортсмену жизнь, однако полученные им травмы были насколько тяжелыми, что шанса на спасение не осталось.

Этот трагический случай произошел на Бали в помещении одного из спортивных залов. Как рассказал близкий друг погибшего, Джастин часто давал совет не выходить за пределы своих возможностей и всегда оказывал поддержку всем, кто приходил к нему за советами.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что во время празднования победы сборной Аргентины погиб фанат . Во время праздничного парада, устроенного в Аргентине в честь победы сборной страны по футболу на Чемпионате мира года, произошел трагический инцидент. Так, во время того, как автобус с открытой крышей, в которой сидели футболисты, ехал по улицам Буэнос-Айреса безумные фанаты пытались попасть в свои кумиры.

В какой-то момент двое мужчин решили запрыгнуть в автобус с моста. Первый фанат удачно приземлился в салоне автобуса, тогда как второй парень потерял равновесие и свалился на асфальт. Сообщается, что 24-летний местный житель получил страшную черепно-мозговую травму и был экстренно доставлен в больницу. К сожалению, парень скончался. После этого праздничный парад был решен остановить, а футболистов сборной доставить в безопасное место.



