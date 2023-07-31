Правильно ли поступила Ольга Харлан, не пожавшая руку россиянке: опрос

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Slava Kot
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан встретилась на Чемпионате мира с "нейтральной" атлеткой из России Анной Смирновой. Украинская спортсменка победила россиянку в первом раунде ЧМ со счетом 15:7, однако выбыла из соревнований из-за того, что не пожала руку соперницы. Социологическая компания Active Group провела опрос по поводу инцидента и спросила украинцев правильно ли поступила Ольга Харлан.
Ольга Харлан. Фото из открытых источников
Большинство украинцев одобрительно относятся к поступку атлетки Ольги Харлан на Чемпионате мира по фехтованию. Полностью поддерживают такие действия украинской спортсменки 78,3% опрошенных, еще 10,8% указывают, что поступок был скорее правильным, чем наоборот.
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Полностью не поддерживают действия Ольги Харлан, отказавшейся пожимать руку российской спортсменке 2,8% респондентов, а скорее неправильными считают 3,5%. Еще 4,8% респондентов затруднились ответить на вопрос.
Напомним, что согласно правилам Чемпионата мира по фехтованию после завершения поединка соперники должны поздравить друг друга рукопожатием. Ольга Харлан отказалась от этого и предложила "удариться" саблями, а когда россиянка подошла поближе, то украинка ткнула саблей в соперницу. Впоследствии оказалось, что украинку дисквалифицировали, она выбыла из Чемпионата мира и не имела права принимать участие в нескольких соревнованиях. После подачи жалобы от украинской федерации фехтования Ольге Харлан разрешили участвовать в следующих соревнованиях. Международная федерация фехтования объяснила такое решение, что украинка действовала с соблюдением ковид-протоколов, поэтому имела право не пожимать руку россиянке.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Федерация фехтования отменит обязательное рукопожатие.
Также "Комментарии" писали об возмущении россиян. Требуют штрафов для украинских теннисисток.
Обсуждения
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Юрій
сегодня, 15:01
Не розумію, які питання про правильність вчинку Ольги? ЇЇ суперниця,- не зважаючи на те, що виступає в якості нейтральної спортсменки, всеж є представницею держави террориста, яка розв'язала війну в Україні, вона ще і відкрито підтримує дії армії окупанта. Про які дружні рукотичкання, може іти мова? До тогож,- про неможливість рукотискання з представниками держави-окупанта, була попередня домовленність. І на мій погляд,- цей демарш з боку тієї так званої "нейтральної спортсменки", це була відкрита провокація, яку підтримали корумповані судді.