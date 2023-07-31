Правильно ли поступила Ольга Харлан, не пожавшая руку россиянке: опрос

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан встретилась на Чемпионате мира с "нейтральной" атлеткой из России Анной Смирновой. Украинская спортсменка победила россиянку в первом раунде ЧМ со счетом 15:7, однако выбыла из соревнований из-за того, что не пожала руку соперницы. Социологическая компания Active Group провела опрос по поводу инцидента и спросила украинцев правильно ли поступила Ольга Харлан.

Ольга Харлан. Фото из открытых источников

Большинство украинцев одобрительно относятся к поступку атлетки Ольги Харлан на Чемпионате мира по фехтованию. Полностью поддерживают такие действия украинской спортсменки 78,3% опрошенных, еще 10,8% указывают, что поступок был скорее правильным, чем наоборот.

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Полностью не поддерживают действия Ольги Харлан, отказавшейся пожимать руку российской спортсменке 2,8% респондентов, а скорее неправильными считают 3,5%. Еще 4,8% респондентов затруднились ответить на вопрос.





Напомним, что согласно правилам Чемпионата мира по фехтованию после завершения поединка соперники должны поздравить друг друга рукопожатием. Ольга Харлан отказалась от этого и предложила "удариться" саблями, а когда россиянка подошла поближе, то украинка ткнула саблей в соперницу. Впоследствии оказалось, что украинку дисквалифицировали, она выбыла из Чемпионата мира и не имела права принимать участие в нескольких соревнованиях. После подачи жалобы от украинской федерации фехтования Ольге Харлан разрешили участвовать в следующих соревнованиях. Международная федерация фехтования объяснила такое решение, что украинка действовала с соблюдением ковид-протоколов, поэтому имела право не пожимать руку россиянке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Федерация фехтования отменит обязательное рукопожатие.

Также "Комментарии" писали об возмущении россиян. Требуют штрафов для украинских теннисисток.