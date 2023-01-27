Отец Джоковича ответил на критику после того, как сфотографировался с фанатом Путина

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Slava Kot
Отец известного теннисиста отреагировал на критику в свою сторону, после курьезных фотографий с пророссийскими мужчинами, державшими флаг РФ и одетых в футболку с символом российской агрессии – буквой Z. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.
Отец Джоковича попал в скандал. Фото из открытых источников
Несколько мужчин во время матча сербского теннисиста Новака Джоковича против россиянина Андрея Рублева развевались флагом России с изображением Путина на стадионе турнира Australian Open. Поклонников Путина заставили покинуть стадион, ведь на турнире запрещена символика России.
Несмотря на это, отец Новака, Срджан Джокович сделал общую фотографию с ними за стадионом. Такое решение серба возмутило общественность и через несколько дней Срджан отреагировал на критику в свой адрес.
Также Срджан Джокович добавил, что не посетит следующий матч чина, "чтобы не было препятствий... ни моему сыну, ни другому игроку". Украинский посол в Австралии Василий Мирошниченко считает, что Новак Джокович должен публично высказаться об этой ситуации.
Ранее портал "Комментарии" публиковал скандальное фото отца Джоковича с российскими фанатами Путина.
Также "Комментарии" писали о Гарри Поттере, уходящем с российского рынка.
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