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Отец Джоковича ответил на критику после того, как сфотографировался с фанатом Путина

Отец сербского теннисиста Новака Джоковича отреагировал на критику после скандального фото с мужчинами, державшими флаг России с изображением Путина.

сегодня, 15:00
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Автор:

Slava Kot

Отец известного теннисиста отреагировал на критику в свою сторону, после курьезных фотографий с пророссийскими мужчинами, державшими флаг РФ и одетых в футболку с символом российской агрессии – буквой Z. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.

Отец Джоковича ответил на критику после того, как сфотографировался с фанатом Путина

Отец Джоковича попал в скандал. Фото из открытых источников

Несколько мужчин во время матча сербского теннисиста Новака Джоковича против россиянина Андрея Рублева развевались флагом России с изображением Путина на стадионе турнира Australian Open. Поклонников Путина заставили покинуть стадион, ведь на турнире запрещена символика России.

Несмотря на это, отец Новака, Срджан Джокович сделал общую фотографию с ними за стадионом. Такое решение серба возмутило общественность и через несколько дней Срджан отреагировал на критику в свой адрес.

"Я был на улице с болельщиками Новака, как и после всех матчей моего сына, чтобы отпраздновать его победы и сфотографироваться с ними. Я не собирался быть втянутым в это. Моя семья пережила ужас войны, и мы хотим только мира", — сказал он. отец Новака Джоковича.

Также Срджан Джокович добавил, что не посетит следующий матч чина, "чтобы не было препятствий... ни моему сыну, ни другому игроку". Украинский посол в Австралии Василий Мирошниченко считает, что Новак Джокович должен публично высказаться об этой ситуации.

"Я считаю, что для того, чтобы развеять спекуляции, важно сделать очень решительное заявление о его позиции по поводу этой войны", — сказал посол Украины Василий Мирошниченко.

Ранее портал "Комментарии" публиковал скандальное фото отца Джоковича с российскими фанатами Путина.

Также "Комментарии" писали о Гарри Поттере, уходящем с российского рынка.



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Источник: https://edition.cnn.com/2023/01/26/tennis/djokovic-father-z-symbol-russia-intl-spt/index.html
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