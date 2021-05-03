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Олимпийская чемпионка сделала предложение своей подруге

Влюбленная пара дважды играли друг против друга в составах национальных команд

сегодня, 18:15
Автор:

Ольга Чародий

Олимпийская чемпионка сделала предложение своей подруге

Брианна Стюарт со своей девушкой (фото из открытых источников)

Баскетболистка клуба женской НБА "Сиэтл Сторм" Брианна Стюарт сделала предложение  руки и сердца своей девушке. Так, 26-летняя олимпийская чемпионка Рио-2016 в составе сборной США сделала предложение своей подруге, игроку испанской "Жироны" Марте Ксаргай, которая старше ее на четыре года.

"Я сделала это. Еще одно кольцо. Она сказала "Да", — написала девушка в Instagram, разместив фотографию вою и возлюбленной.

Влюбленная пара дважды играли друг против друга в составах национальных команд в финалах крупных турниров, и в обоих случаях на высоте оказывалась Брианна. В 2014-м сборная США обыграла Испанию в решающем матче чемпионата мира в Турции (77:64), а в 2016-м — в финале Олимпиады в Рио (101:72).


Напомним, С 2017 года футболист известного испанского клуба "Барселона" Лионель Месси получил внушающую зарплату, которая суммарно превысила 555 млн евро. Такую инсайдерскую информацию со ссылкой на контракт спортсмена обнародовало издание "El Mundo del Siglo XXI".Представители ФК уже собираются судиться с информационным ресурсом, поскольку финансовые данные должны были держаться в секрете. Между тем общественность потрясена рекордными суммами на банковских счетах Месси. Начиная с 2017 года, за один сезон нападающий "Барселоны" получал зарплату в размере почти 138 млн евро. Кроме того, в контракте были указаны еще и бонусы — за продолжение работы с клубом Месси "накинули" 115 миллионов, а за лояльность футболист стал богаче на еще 78 миллионов евро. Контракт с Лионелем Месси у "Барселоны" должен закончиться летом 2021 года. Более подробно читайте в нашем материале. 






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Источник: https://www.instagram.com/breannastewart30/?utm_source=ig_embed
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