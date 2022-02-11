Очередные результаты баскетбольной Украины: от еврокубков к Суперлиги

За последние два дня баскетбольная Украина пережила два самых интересных поединка. Как сообщает сайт Обозреватель, в рамках еврокубков слобожанский "Прометей" встречался на выезде с бельгийским "Верслюс Домом". Украинские баскетболисты обыграли своих соперников со счетом 91:87.

"Запорожье" - "Черкасские Мавпы" - фото из открытых источников

Изюминка встречи – победитель определился в конце встречи.

Несмотря на невзрачную игру в первой четверти игры, "Прометей" смог уйти на большой перерыв в статусе победителя. Но на следующую десятиминутку снова вернулись к роли догоняющего.

Все решилось в конце встречи. Поначалу рывок украинского чемпиона 5:1. Затем уверенная игра центрового слобожанцев Миро Билана и точные броски Ильи Сидорова (3-х очковый) и Харрисона (2-х очковый) решили результат встречи. Последние мгновения матча счастливее сыграли представители "Прометея", одержав заслуженную победу.

В отечественном чемпионате украинской баскетбольной Суперлиги "Черкасские Обезьяны" одержали третью победу подряд. В этот раз подопечные Михельсона в гостях обыграли "Запорожье" – 86:82.

Сам поединок получился невероятно напряженным и интересным. После ничейного результата в первой четверти, во второй – вперед выскочили "Обезьяны".

Все разрешилось после большого перерыва. Сначала вперед выскочили запорожские баскетболисты.

Забив несколько очков подряд, хозяева совершили рывок 9:2. Но тут гости сделали камбэк, вернувшись в игру.

Всё решалось в заключительной четверти. На старте гостям удалось выйти вперед. Более того, в течение четырех с половиной минут хозяева не могли поразить обручальное кольцо соперника. Это и стало причиной поражения "Запорожья" в игре.

"Запорожье" – "Черкасские Обезьяны" – 82:86 (25:25, 19:22, 27:20, 11:19)

Информационный портал "Комментарии" уже сообщал, как украинский баскетбольный клуб сенсационно сыграл против испанского лидера в Лиге Чемпионов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!