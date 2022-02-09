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Одна из команд "Формулы-1" презентовала свой новый болид

Стало известно расписание презентаций новых болидов

сегодня, 20:30
Автор:

Олег Терещенко
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В среду, 9 февраля, австрийская команда Формулы-1 "Ред Булл" провела презентацию своего нового болида к сезону-2022. Фото своего нового авто команда Ф-1, были продемонстрирована на общий смотр общественности. Как сообщает сайт Все о спорте, новая машина получила название RB18.

Одна из команд "Формулы-1" презентовала свой новый болид

Болид "Ред Булл" - фото из открытых источников

Стоит отметить, что с этого года в "Формуле-1" начал действовать новый технический регламент. Согласно которому и будут построены болиды всех команд. 

Чемпионат перешел на использование колес диаметром 18 дюймов, а сами машины в целом стали чуть больше и тяжелее.

Кроме того, команда "Ред Булл" заключила новое спонсорское соглашения с компанией Oracle.

Начиная с сезона-2022, компания становится титульным спонсором "Ред Булл" и название этой фирмы будет официально присутствовать и в названии команды.

Oracle является одним из крупнейших производителей программного обеспечения. Как стало известно, сумма пятилетнего контракта оценивается в 500 миллионов долларов. Правда, официального подтверждения пока не поступало.

В составе австрийской команды в сезоне-2022 будут выступать мексиканец Серхио Перес и новоиспечённый чемпион мира голландец Макс Ферстаппен.

В Кубке конструкторов по итогам сезона-2021 команда "Ред Булл" заняла второе место.

Расписание презентаций перед сезоном-2022:

10 февраля — "Астон Мартин";

11 февраля — "Макларен";

14 февраля — "Альфа Таури";

17 февраля — "Феррари";

18 февраля — "Мерседес";

21 февраля — "Альпин";

27 февраля — "Альфа Ромео"

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в семье часовщиков родился будущий автогонщик и конструктор. Его автомобили, несмотря на дороговизну, были успешными в реализации.


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Источник: https://pro-sports.site/goryachaya-novost/komanda-red-bull-pokazala-bolid-formuly-1-na-sezon-2022-goda/
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