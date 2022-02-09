Одна из команд "Формулы-1" презентовала свой новый болид

В среду, 9 февраля, австрийская команда Формулы-1 "Ред Булл" провела презентацию своего нового болида к сезону-2022. Фото своего нового авто команда Ф-1, были продемонстрирована на общий смотр общественности. Как сообщает сайт Все о спорте, новая машина получила название RB18.

Болид "Ред Булл" - фото из открытых источников

Стоит отметить, что с этого года в "Формуле-1" начал действовать новый технический регламент. Согласно которому и будут построены болиды всех команд.

Чемпионат перешел на использование колес диаметром 18 дюймов, а сами машины в целом стали чуть больше и тяжелее.

Кроме того, команда "Ред Булл" заключила новое спонсорское соглашения с компанией Oracle.

Начиная с сезона-2022, компания становится титульным спонсором "Ред Булл" и название этой фирмы будет официально присутствовать и в названии команды.

Oracle является одним из крупнейших производителей программного обеспечения. Как стало известно, сумма пятилетнего контракта оценивается в 500 миллионов долларов. Правда, официального подтверждения пока не поступало.

В составе австрийской команды в сезоне-2022 будут выступать мексиканец Серхио Перес и новоиспечённый чемпион мира голландец Макс Ферстаппен.

В Кубке конструкторов по итогам сезона-2021 команда "Ред Булл" заняла второе место.

Расписание презентаций перед сезоном-2022:

10 февраля — "Астон Мартин";

11 февраля — "Макларен";

14 февраля — "Альфа Таури";



17 февраля — "Феррари";

18 февраля — "Мерседес";

21 февраля — "Альпин";

27 февраля — "Альфа Ромео"

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