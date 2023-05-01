Назван новый чемпион мира по шахматам: в финале победил россиянина

Китаец Дин Лижень стал 17-м чемпионом мира по шахматам в истории победив в финале россиянина Яна Непомнящего. Предыдущие 14 игр закончились ничьей 7:7, поэтому титул чемпиона разыгрывался в тай-брейке, где победу одержал Лижень. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sport.ua.

Лыжень обыграв россиянина Непомнящего. Фото из открытых источников

Во время основной части игры каждый шахматист одержал три победы, а еще восемь партий закончились вничью. Таким образом, гроссмейстеры должны были играть быстрые шахматы на тай-брейке, чтобы определить чемпиона мира.

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Партия тай-брейка состоит из 25 мин и дополнительно добавляется 10 секунд после каждого хода. Первые три игры в таком режиме завершились вничью. Однако четвертая партия принесла победу китайцу Дину Лиженю, обыгравшему россиянина Яна Непомнящего с общим счетом 2,5:1,5 на тай-брейке.

Дин Лижень стал первым чемпионом мира по Китаю. Он родился 24 октября 1992 года в Вэньчжоу. Родом из этого города также происходит первый китайский гроссмейстер Я Жунгуан и бывшая чемпионка мира среди женщин Чжу Чэнь. В 2009 году в возрасте 16 лет он стал самым молодым в истории чемпионом Китая и получил звание гроссмейстера.

Самый высокий показатель Дина Лиженя в шахматном рейтинге был в ноябре 2018 года – 2816 очков. Сейчас китаец занимает третье место (2788 баллов), уступая Карлсену (2853 балла) и Непомнящему (2795 баллов).

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