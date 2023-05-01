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Назван новый чемпион мира по шахматам: в финале победил россиянина

Китайский шахматист одержал победу над россиянином и стал чемпионом мира по шахматам.

сегодня, 12:45
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Автор:

Slava Kot

Китаец Дин Лижень стал 17-м чемпионом мира по шахматам в истории победив в финале россиянина Яна Непомнящего. Предыдущие 14 игр закончились ничьей 7:7, поэтому титул чемпиона разыгрывался в тай-брейке, где победу одержал Лижень. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sport.ua.

Назван новый чемпион мира по шахматам: в финале победил россиянина

Лыжень обыграв россиянина Непомнящего. Фото из открытых источников

Во время основной части игры каждый шахматист одержал три победы, а еще восемь партий закончились вничью. Таким образом, гроссмейстеры должны были играть быстрые шахматы на тай-брейке, чтобы определить чемпиона мира.


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Партия тай-брейка состоит из 25 мин и дополнительно добавляется 10 секунд после каждого хода. Первые три игры в таком режиме завершились вничью. Однако четвертая партия принесла победу китайцу Дину Лиженю, обыгравшему россиянина Яна Непомнящего с общим счетом 2,5:1,5 на тай-брейке.

Дин Лижень стал первым чемпионом мира по Китаю. Он родился 24 октября 1992 года в Вэньчжоу. Родом из этого города также происходит первый китайский гроссмейстер Я Жунгуан и бывшая чемпионка мира среди женщин Чжу Чэнь. В 2009 году в возрасте 16 лет он стал самым молодым в истории чемпионом Китая и получил звание гроссмейстера.

Самый высокий показатель Дина Лиженя в шахматном рейтинге был в ноябре 2018 года – 2816 очков. Сейчас китаец занимает третье место (2788 баллов), уступая Карлсену (2853 балла) и Непомнящему (2795 баллов).

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Источник: https://sport.ua/uk/news/624456-korona-znayshla-gospodarya-viznacheniy-noviy-chempion-svitu-z-shahiv
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