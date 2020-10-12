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Надаль в 20-й раз выиграл турнир "Большого шлема"

Новак Джокович в этот раз уступил Рафаэлю Надалю

сегодня, 02:30
Автор:

Татьяна Веремеева

Рафаэль Надаль выиграл свой 20-й турнир Большого Шлема среди мужчин в одиночном разряде, сравнявшись с рекордом Роджера Федерера. Это был 13-й титул Надаля на Открытом чемпионате Франции. Об этом пишет The New York Times.

Надаль в 20-й раз выиграл турнир "Большого шлема"

Сербский теннисист Новак Джокович не имел ни единого шанса в решающем матче — 0:6, 2:6, 5:7. Надаль в трех сетах справился с Джоковичем в финале Открытого чемпионата Франции, завоевав 20-й титул победителя турниров "Большого шлема". До этого абсолютным рекордсменом был Роджер Федерер.

Это было одно из лучших выступлений 34-летнего Надаля на "Ролан Гаррос", который он выигрывал 12 раз до этого. 

Новак Джокович, чемпион Открытого чемпионата Франции 2016 года, является одним из двух мужчин, которым удавалось обыграть Надаля на "Ролан Гаррос" в истории.

До этого Джокович не проиграл ни одного матча в 2020 году, если не брать дисквалификацию за удар лайнсмена на Открытом чемпионате США. Тогда после удара серба мяч угодил в горло линейному арбитру, и было принято решение отстранить серба от участия в турнире. 

Напомним, представительница Польши Ига Свентек в двух сетах обыграла американку Софью Кенин и стала победительницей "Ролан Гаррос".


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