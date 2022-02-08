Лучшие сборные и самые топовые бойцы в мире любительского MMA сразятся за большой приз

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Олег Терещенко
С 8 по 12 марта, в Бахрейне состоится Суперкубок по смешанным боевым искусствам (ММА), который проходит под патронатом MMA-промоушена BRAVE CF и Международной Федерацией смешанных боевых искусств (IMMAF).
ММА - фото из открытых источников
Как сообщает ИКССПОРТ, в этом турнире согласились принять участие 8 команд. Победитель соревнований получит звание лучшего в мире, а также, крупнейший денежный приз, который когда-либо выплачивали в любительских турнирах по MMA.
Стоит отметить, что первую шестерку команд определили в соответствии с глобальным рейтингом IMMAF Senior: Туда вошли: RMMAU (Россия), Бахрейн, Казахстан Украина, Таджикистан и Ирландия. Изюминками боев станут два джокера — сборная чемпионов Балкан и сборная чемпионов арабских стран.
Согласно с правилами соревнований, в каждой команде должны быть 9 бойцов (7 мужчин и 2 женщины) по одному в каждой весовой категории. Также разрешается иметь трех запасных (два мужчины и одна женщина).
В понедельник, 7 февраля состоялась официальная жеребьевка Суперкубка ММА, согласно с которой соперником сборной Украины стала сборная арабских чемпионов.
RMMAU – Ирландия;
Украина – сборная арабских чемпионов;
Казахстан – сборная чемпионов Балкан;
Бахрейн – Таджикистан;
Отметим, что победитель турнира получит чек на 100 тысяч долларов, финалист заработает 75 тысяч долларов, а победитель матча за третье место – $50 тысяч долларов.
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