logo

BTC/USD

43118.16

ETH/USD

3059.34

LTC/USD

131.81

USD/UAH

28.15

EUR/UAH

32.20

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт другие виды спорта Лучшие сборные и самые топовые бойцы в мире любительского MMA сразятся за большой приз
commentss НОВОСТИ Все новости

Лучшие сборные и самые топовые бойцы в мире любительского MMA сразятся за большой приз

Соперником украинских бойцов стал джокер турнира

сегодня, 19:55
Автор:

Олег Терещенко
Поделитесь публикацией:

С 8 по 12 марта, в Бахрейне состоится Суперкубок по смешанным боевым искусствам (ММА), который проходит под патронатом MMA-промоушена BRAVE CF и Международной Федерацией смешанных боевых искусств (IMMAF).

Лучшие сборные и самые топовые бойцы в мире любительского MMA сразятся за большой приз

ММА - фото из открытых источников

Как сообщает ИКССПОРТ, в этом турнире согласились принять участие 8 команд. Победитель соревнований получит звание лучшего в мире, а также, крупнейший денежный приз, который когда-либо выплачивали в любительских турнирах по MMA.

Стоит отметить, что первую шестерку команд определили в соответствии с глобальным рейтингом IMMAF Senior: Туда вошли: RMMAU (Россия), Бахрейн, Казахстан Украина, Таджикистан и Ирландия. Изюминками боев станут два джокера — сборная чемпионов Балкан и сборная чемпионов арабских стран.

Согласно с правилами соревнований, в каждой команде должны быть 9 бойцов (7 мужчин и 2 женщины) по одному в каждой весовой категории. Также разрешается иметь трех запасных (два мужчины и одна женщина).

В понедельник, 7 февраля состоялась официальная жеребьевка Суперкубка ММА, согласно с которой соперником сборной Украины стала сборная арабских чемпионов.

RMMAU – Ирландия;

Украина – сборная арабских чемпионов;

Казахстан – сборная чемпионов Балкан;

Бахрейн – Таджикистан;

Отметим, что победитель турнира получит чек на 100 тысяч долларов, финалист заработает 75 тысяч долларов, а победитель матча за третье место – $50 тысяч долларов.

Информационный портал "Комментарии" сообщали, что от переговоров Джошуа – Фьюри "страдает" известный украинский боксер. Также, портал рассказывал о том,  кто в 2022 году будет популяризировать бразильское джиу-джитсу в Украине.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://xsport.ua/mma_s/news/sbornaya-ukrainy-uznala-sopernika-v-samom-ozhidaemom-turnire-v-mire-mma_7785459/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!