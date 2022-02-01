От переговоров Джошуа – Фьюри "страдает" известный украинский боксер

Страсти вокруг организации боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри рискуют превзойти то, что было летом во время попытки организовать поединок Фьюри против Энтони Джошуа. Как сообщает xsport.ua, тогда все уже было "на мази", и первый с 1999 года бой за абсолюта был практически готов, но драматично сорвался из-за вмешательства Деонтея Уайлдера и его решений из американских судов.

Усик - Джошуа - фото из Getty Images

Но, благодаря такому действию, на шахматной доске и появился Усик. Тогда украинскому боксеру повезло все-таки заполучить бой против Джошуа, и Александр своей возможностью воспользовался на 100%. На сегодняшний день Усик стал ключевой фигурой в другом четырехугольнике.

На прошлой неделе были основания полагать, что о бое Усика и Фьюри объявят официально. Для этого были все аргументы: заинтересованность обоих боксеров, готовность Джошуа взять компенсацию в размере 15 миллионов фунтов стерлингов и уйти в сторону, бесперспективность апелляции Диллиана Уайта по поводу распределения гонораров боя с Фьюри…

Но, похоже, не в этот раз. Основной проблемой в договоренности Джошуа и Фьюри – стали обвинения обеих сторон друг друга.

Не последнюю роль в этом процессе сыграл и Уайт. Все-таки в качестве обязательного претендента он встретится с Фьюри, от чего должно полегчать и WBC, который хоть и неохотно, но все же пытался протолкнуть обязательную защиту по своей линии, хотя и понимал, что это проигрышный вариант для всех сторон.

Потерпевшим в этой ситуации выглядит и Усик. Ему ведь снова придется доказывать право боя за абсолютку в реванше с Джошуа. А это и минус время – непонятно, что будет в этом бою, что случится у Джошуа и Фьюри.

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