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Как ветеран боевых действий победил на всеукраинском турнире по джиу-джитсу (ФОТО)

Боец Сил Специальных операций Вооруженных сил Украины был единственным спортсменом с ампутированной после ранения ногой

сегодня, 09:23
Автор:

Наталья Некрасова

Ветеран Сил Специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Артем Кузьмич на позывной "Грот" победил на всеукраинском турнире по джиу-джитсу, соревнуясь с другими спортсменами без одной ноги, которую потерял после тяжелого ранения на Донбассе. О героической победе спецназовца на своей странице в Facebook рассказала доброволец и волонтер Оксана Корчинская.

Как ветеран боевых действий победил на всеукраинском турнире по джиу-джитсу (ФОТО)

Турнир по джиу-джитсу. Фото: Facebook Оксаны Корчинской

Артему Кузьмичу 25 лет. Он родом из Беларуси. Мужчина ушел на фронт летом 2014 года. Сначала воевал на Донбассе в составе добровольческих батальонов, затем — в рядах Сил Специальных операций ВСУ.

По словам Оксаны Корчинской, два года назад Артем получил тяжелое ранение, после которого ему ампутировали ногу. Мужчина прошел реабилитацию в военном госпитале и протезировался.

"Вернулся в ССО, был одним из лучших инструкторов по подготовке военных спецназовцев. Восемь месяцев назад впервые встал на татами. Недавно победил в киевском турнире, сейчас — во всеукраинском. Среди всех бойцов своей категории на соревнованиях он -тединственный боец с ампутацией", — отметила Корчинская.

Как ветеран боевых действий победил на всеукраинском турнире по джиу-джитсу (ФОТО) - фото 2

Турнир по джиу-джитсу. Фото: Facebook Оксаны Корчинской

Ветеран боевых действий мечтает открыть в Киеве спортивный зал для своих собратьев-ветеранов с ампутацией и ранениями спины, для ветеранов в колясках и тех, кто лишился зрения, сообщила волонтер.

Сейчас общественные деятели ищут зал и меценатов, которые помогут воплотить мечту выдающегося ветерана, добавила Корчинская.

Ранее портал "Комментарии" информировал, что регулярная и правильно подобранная физическая нагрузка — не только ключ к подтянутому здоровому телу, но и залог эмоциональной стабильности. Однако не все тренировки способствуют хорошему настроению и помогают побороть стресс.


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Источник: https://www.facebook.com/groups/znay.pravdu/permalink/2308192569312130/
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