Как ветеран боевых действий победил на всеукраинском турнире по джиу-джитсу (ФОТО)

Ветеран Сил Специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Артем Кузьмич на позывной "Грот" победил на всеукраинском турнире по джиу-джитсу, соревнуясь с другими спортсменами без одной ноги, которую потерял после тяжелого ранения на Донбассе. О героической победе спецназовца на своей странице в Facebook рассказала доброволец и волонтер Оксана Корчинская.



Турнир по джиу-джитсу. Фото: Facebook Оксаны Корчинской

Артему Кузьмичу 25 лет. Он родом из Беларуси. Мужчина ушел на фронт летом 2014 года. Сначала воевал на Донбассе в составе добровольческих батальонов, затем — в рядах Сил Специальных операций ВСУ.

По словам Оксаны Корчинской, два года назад Артем получил тяжелое ранение, после которого ему ампутировали ногу. Мужчина прошел реабилитацию в военном госпитале и протезировался.

"Вернулся в ССО, был одним из лучших инструкторов по подготовке военных спецназовцев. Восемь месяцев назад впервые встал на татами. Недавно победил в киевском турнире, сейчас — во всеукраинском. Среди всех бойцов своей категории на соревнованиях он -тединственный боец с ампутацией", — отметила Корчинская.

Турнир по джиу-джитсу. Фото: Facebook Оксаны Корчинской



Ветеран боевых действий мечтает открыть в Киеве спортивный зал для своих собратьев-ветеранов с ампутацией и ранениями спины, для ветеранов в колясках и тех, кто лишился зрения, сообщила волонтер.

Сейчас общественные деятели ищут зал и меценатов, которые помогут воплотить мечту выдающегося ветерана, добавила Корчинская.



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