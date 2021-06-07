Как ветеран боевых действий победил на всеукраинском турнире по джиу-джитсу (ФОТО)

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Наталья Некрасова
Ветеран Сил Специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Артем Кузьмич на позывной "Грот" победил на всеукраинском турнире по джиу-джитсу, соревнуясь с другими спортсменами без одной ноги, которую потерял после тяжелого ранения на Донбассе. О героической победе спецназовца на своей странице в Facebook рассказала доброволец и волонтер Оксана Корчинская.
Турнир по джиу-джитсу. Фото: Facebook Оксаны Корчинской
Артему Кузьмичу 25 лет. Он родом из Беларуси. Мужчина ушел на фронт летом 2014 года. Сначала воевал на Донбассе в составе добровольческих батальонов, затем — в рядах Сил Специальных операций ВСУ.
По словам Оксаны Корчинской, два года назад Артем получил тяжелое ранение, после которого ему ампутировали ногу. Мужчина прошел реабилитацию в военном госпитале и протезировался.
Турнир по джиу-джитсу. Фото: Facebook Оксаны Корчинской
Ветеран боевых действий мечтает открыть в Киеве спортивный зал для своих собратьев-ветеранов с ампутацией и ранениями спины, для ветеранов в колясках и тех, кто лишился зрения, сообщила волонтер.
Сейчас общественные деятели ищут зал и меценатов, которые помогут воплотить мечту выдающегося ветерана, добавила Корчинская.
Ранее портал "Комментарии" информировал, что регулярная и правильно подобранная физическая нагрузка — не только ключ к подтянутому здоровому телу, но и залог эмоциональной стабильности. Однако не все тренировки способствуют хорошему настроению и помогают побороть стресс.
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