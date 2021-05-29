logo
Русский Українська

BTC/USD

35875.43

ETH/USD

2449.35

LTC/USD

180.93

USD/UAH

27.65

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Спорт другие виды спорта Как спортивные тренировки помогают побороть стресс
commentss НОВОСТИ Все новости

Как спортивные тренировки помогают побороть стресс

Тренировка на выносливость - эффективные нагрузки в борьбе со стрессом

сегодня, 03:40
Автор:

Ольга Чародий

Регулярная и правильно подобранная физическая нагрузка — не только ключ к подтянутому здоровому телу, но и залог эмоциональной стабильности. Однако не все тренировки способствуют хорошему настроению.

Как спортивные тренировки помогают побороть стресс

Тренировка (фото из открытых источников)

Тренировка на выносливость — эффективные нагрузки в борьбе со стрессом. Бег — самый доступный вид спорта с этой категории: не требуется ни абонемент в спортзал, ни оборудования, достаточно иметь беговые кроссовки и спортивную форму. Важно постепенно увеличивать скорость и дистанцию, пишет milltain.

Скакалка прекрасно прорабатывает верхнюю часть тела, живот, икры и ягодицы. Это практичный и компактный инвентарь, который можно носить даже в сумочке. Новичкам лучше начинать с скакалки из нейлона, кроме того, никогда не прыгайте босиком, обязательно надевайте кроссовки с амортизацией.

Если говорить об удовольствии от физической нагрузки, то его очень сложно получить еще и при дефиците витаминов В12, В9, так как они необходимы для синтеза миоглобина и серотонина. Поэтому очень часто в составе того или иного продукта спортивного питания можно увидеть витамины группы B.

Напомним, современный ритм жизни практически не оставляет нам времени на занятия спортом. Эта проблема стоит особенно сотро, если приходится работать в офисе. Именно для этого и существует комплексом физических упражнений, рассчитанных всего на 10 минут. Растяжка позвоночника Это упражнение поможет вашей спине обрести гибкость. Встаньте прямо, руки за голову. Быстро согнитесь и дотроньтесь локтями до коленей. Выпрямитесь и повторите упражнение 12 раз.

При глубоких приседаниях работают квадрицепсы, бедра и ягодицы. Встаньте, ноги на ширине плеч, руки на талии. Присядьте на корточки. Поднимитесь. Повторяйте упражнение, пока не устанете. Подъемы на носки Это упражнение рассчитано на работу икроножных мышц. Встаньте, ноги чуть уже ширины плеч. Поднимитесь на носочки и опуститесь. Повторяйте до наступления усталости. Чтобы добавить нагрузки, выполняйте упражнения, поставив носки ступней на книгу.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://milltain.com/stress/sports/#:~:text=Sport%20is%20a%20good%20way%20to%20reduce%20stress.&text=Sport%20improves%20the%20functioning%20and,Both%20support%20the%20hippocampus.
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ