Французы освистали теннисистку Марту Костюк: украинка ответила

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Slava Kot
Теннисистка Марта Костюк ответила на реакцию французских зрителей, которые ее освистали из-за того, что украинка не пожала руку спортсменке из Беларуси. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на французское издание Le Figaro.
Украинская теннисистка Марта Костюк. Фото из открытых источников
Вторая ракета мира белоруска Арина Соболенко в матче первого круга Ролан Гаррос победила украинскую теннисистку Марту Костюк в двух сетах 6:3, 6:2. В конце поединка украинка традиционно отказалась пожать руку представителям Беларуси или России. Такие действия неожиданно вызвали возмущение и свист среди зрителей на теннисном корте, адресованных украинской теннисистке.
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После теннисного поединка Марта Костюк отреагировала на реакции французских зрителей.
Марта Костюк подвергла критике спортсменов из Беларуси и России, которые участвуют в соревнованиях, но не выражают своей позиции относительно войны в Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская теннисистка отреагировала на украинку, не пожавшую ей руку после матча.
Также "Комментарии" писали, что после окончания футбольного сезона в Украине исчезнет клуб.
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