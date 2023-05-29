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Французы освистали теннисистку Марту Костюк: украинка ответила

Украинская теннисистка Марта Костюк подверглась критике со стороны французской публики, поскольку не пожала руку белоруске.

сегодня, 16:30
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Автор:

Slava Kot

Теннисистка Марта Костюк ответила на реакцию французских зрителей, которые ее освистали из-за того, что украинка не пожала руку спортсменке из Беларуси. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на французское издание Le Figaro.

Французы освистали теннисистку Марту Костюк: украинка ответила

Украинская теннисистка Марта Костюк. Фото из открытых источников

Вторая ракета мира белоруска Арина Соболенко в матче первого круга Ролан Гаррос победила украинскую теннисистку Марту Костюк в двух сетах 6:3, 6:2. В конце поединка украинка традиционно отказалась пожать руку представителям Беларуси или России. Такие действия неожиданно вызвали возмущение и свист среди зрителей на теннисном корте, адресованных украинской теннисистке.


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После теннисного поединка Марта Костюк отреагировала на реакции французских зрителей.

"Я хочу увидеть реакцию людей через 10 лет, когда закончится война. Думаю, они не будут довольны собой, вспоминая то, что сделали. Я сказала, что не собираюсь пожимать руку, и не знаю, почему люди думали, что я передумаю. Я чувствую, что они поддерживают меня на разных турнирах. Честно говоря, освистировавшим людям должно быть стыдно", — сказала украинская теннисистка.

Марта Костюк подвергла критике спортсменов из Беларуси и России, которые участвуют в соревнованиях, но не выражают своей позиции относительно войны в Украине.

"Чего они боятся? У большинства игроков есть финансовые возможности, чтобы вывести свои семьи, но они этого не делают, я не знаю почему", — говорит украинка и добавляет, что "возвращается в Украину, где может погибнуть в любую секунду от удара беспилотника или ракеты".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская теннисистка отреагировала на украинку, не пожавшую ей руку после матча.

Также "Комментарии" писали, что после окончания футбольного сезона в Украине исчезнет клуб.



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Источник: https://www.lefigaro.fr/sports/tennis/roland-garros/roland-garros-l-ukrainienne-kostyuk-refuse-de-serrer-la-main-a-la-bielorusse-sabalenka-20230528
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