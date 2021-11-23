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Чемпион Украины по гандболу узнал своего соперника по еврокубкам

Львовская "Галичанка" сразится в 1/8 с итальянской "Бриксен Зюдтироль"

сегодня, 16:50
Автор:

Олег Терещенко
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Состоялась жеребьевка участников 1/8 финала Кубка EHF среди женских команд по гандболу. Как сообщает сайт XSPORT , чемпион Украины львовская "Галичанка" сыграет с итальянской командой "Бриксен Зюдтироль".

Чемпион Украины по гандболу узнал своего соперника по еврокубкам

Галичанка. фото: hcgalychanka.com.ua

Оба матча состоятся зимой 2022 года. Так, 8 января украинки сыграют свой первый поединок на площадке своих соперниц. А 15 января – во Львове. Победитель схватки выходит в 1/4 соревнований.

Следует отметить, что гандболистки "Галичанки" уже прошли две стадии европейского кубка. Сначала львовянки разгромно выиграли оба матча у чешского "Годонина". А в драматическом поединке 1/16 финала с общей разницей в один мяч прошли словацкую "Ювенту".

На выезде украинки уступили словачкам 18:22 (Дмитришин, Мелекесцева и Маркевич забросили по 4 мяча). А в домашней встрече смогли одержать победу 27:22. Лучшими бомбардирами в составе хозяек стали Дмитришин (7 мячей), Коновалова (6 мячей) и Маркевич (5 мячей).

В прошлом сезоне львовянки смогли добраться до четвертьфинала Кубка EHF . В 1/8 финала "Галичанка" по сумме двух матчей обыграла белорусскую "Викторию-Берестье" (26:32 и 29:16). А вот попасть в четверку сильнейших украинкам помешала испанская команда "Атлетико Гвардес". В домашней встрече "Галичанка" уступила своему сопернику 16:24. А на выезде, проигрывая после первого тайма 13:7, смогла добыть лишь ничью – 24:24.

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Источник: https://xsport.ua/handball_s/news/galichanka-uznala-sopernika-po-1-8-finala-kubka-ehf_6686406/
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