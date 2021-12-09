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Более ста лет назад житель Чикаго запатентовал свое изменившее мир изобретение

В роликовых коньках, 137 лет назад, стали использовать стальные шариковые подшипники

сегодня, 19:55
Автор:

Олег Терещенко
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В этот день, 9 декабря 1884, Левант Ричардсон из Чикаго запатентовал свое изобретение под названием роликовые коньки. Дело в том, что ролики уже были и раньше, но именно смена их здания Ричардсоном позволила конькам стать более совершенными. В общем, житель Чикаго использовал стальные шариковые подшипники.

Более ста лет назад житель Чикаго запатентовал свое изменившее мир изобретение

Роликовые коньки - фото с открытых источников

Еще до этого события, несколько лет назад, другой американец Плаймптон пытался к роликовым конькам закрепить на подошве две пары колес. За счет этого коньки набирали приличную скорость и становились более маневренными. Но была одна маленькая проблема – уже колеса были слишком большие.

В нескольких городах США стали появляться кружки любителей катания на роликах. Проводились специальные соревнования. Участники турниров демонстрировали свою скорость и умение прохождения маршрута.

Лидерство Чикаго и доступность коньков

Заслуга Леванта Ричардсона заключается в том, что он создал свою конструкцию на основе уже существующей, в которой изменил лишь одну деталь – стальные шариковые подшипники. В результате эти коньки стали пользоваться Чикаго большой популярностью как в цене, так и в эксплуатации.

Уже в 1902 году в этом городе открылся первый в истории "роллердром". На открытии было около семи тысяч человек (тогда не так уж мало). Собравшиеся стали свидетелями соревнований и демонстраций выступлений мастеров, умеющих разъезжать на роликовых коньках.

Европа и послесловие

После 1918 года ролики получили всеобщее признание не только в США, но и во всем мире, в том числе в Европе. Настоящий бум коньков приходится на середину 80-х годов прошлого столетия.

Впоследствии их конструкция изменялась и усовершенствовалась. Появились разные виды спорта с участием роликов: хоккей, фигурное катание, биатлон и другие.

Особенно многие спортсмены зимних видов спорта стали использовать роликовые коньки и специальные лыжи на роллерах при подготовке к сезону во время паузы.

Ранее новостной портал "Комментарии" сообщал о неожиданном сообщении спикера Белого дома о зимней Олимпиаде-2022 в Пекине.



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