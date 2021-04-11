Гвоздик готов вернуться в бокс: спортсмен о планах

11 апреля в США прошел вечер бокса, одним из главных боев которого стал поединок между россиянином Максимом Власовым (45 побед, 26 из них — нокаутом, 4 поражения) и американцем Джо Смитом-младшим (27 побед, 21 из них — нокаутом, 3 поражения).

Александр Гвоздик (фото из открытых источников)

Бой, на кону которого стоял вакантный чемпионский пояс WBO в полутяжелом весе, продлился все 12 раундов, и судьи раздельным решением (114:114, 115:113, 116:112) отдали победу Смиту-младшему.

Одним из наиболее внимательных зрителей поединка был украинский боксер Александр Гвоздик, объявивший о завершении карьеры после поражения от Артура Бетербиева в объединительном бою в октябре 2019 года.

За ходом противостояния уроженец Харькова, проживающий в американском Окснарде, наблюдал по телевизору.

"Поздравляю Джо Смита. Кто-то обещал мне бой с победителем. Посмотрим…" — написал украинец на своей странице в Instagram.









Напомним, на 67-м году жизни перестало биться сердце легендарного американского боксера, бывшего чемпиона мира в среднем весе Марвина Хаглера. Известно, что спортсмен скончался в американском штате Нью-Гемпшир, но точная причина его смерти пока не установлена. В субботу, 13 марта, Марвин был доставлен в медицинское учреждения из-за проблем с дыханием и болью в груди, а спустя четыре часа родственникам боксера сообщили трагическую новость. Отметим, что Марвин Хаглер с 1973 по 1987 год провел 67 боев и одержал 62 победы, 3 поражения, а 2 поединка завершились ничьей. Он является одним из сильнейших боксеров 1980-х годов и рекордсменом по количеству побед в боях за титул объединенного чемпиона, а также обладателем самой продолжительной серии защит объединенного титула в среднем весе, продлившейся почти 7 лет.

В апреле 1987 года Марвин вышел на ринг с Шугаром Рэем Леонардом. Раздельным решением судей победил Леонард, но его победа является одной из самых спорных в истории бокса, их поединок получил статус "Апсет года".

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