Гвоздик готов вернуться в бокс: спортсмен о планах

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Ольга Чародий
11 апреля в США прошел вечер бокса, одним из главных боев
которого стал поединок между россиянином Максимом Власовым (45 побед, 26 из них
— нокаутом, 4 поражения) и американцем Джо Смитом-младшим (27 побед, 21 из них
— нокаутом, 3 поражения).
Александр Гвоздик (фото из открытых источников)
Бой, на кону которого стоял вакантный чемпионский пояс WBO в
полутяжелом весе, продлился все 12 раундов, и судьи раздельным решением
(114:114, 115:113, 116:112) отдали победу Смиту-младшему.
Одним из наиболее внимательных зрителей поединка был
украинский боксер Александр Гвоздик, объявивший о завершении карьеры после
поражения от Артура Бетербиева в объединительном бою в октябре 2019 года.
За ходом противостояния уроженец Харькова, проживающий в
американском Окснарде, наблюдал по телевизору.
Напомним, на 67-м году жизни перестало биться сердце легендарного американского боксера, бывшего чемпиона мира в среднем весе Марвина Хаглера. Известно, что спортсмен скончался в американском штате Нью-Гемпшир, но точная причина его смерти пока не установлена. В субботу, 13 марта, Марвин был доставлен в медицинское учреждения из-за проблем с дыханием и болью в груди, а спустя четыре часа родственникам боксера сообщили трагическую новость. Отметим, что Марвин Хаглер с 1973 по 1987 год провел 67 боев и одержал 62 победы, 3 поражения, а 2 поединка завершились ничьей. Он является одним из сильнейших боксеров 1980-х годов и рекордсменом по количеству побед в боях за титул объединенного чемпиона, а также обладателем самой продолжительной серии защит объединенного титула в среднем весе, продлившейся почти 7 лет.
В апреле 1987 года Марвин вышел на ринг с Шугаром Рэем Леонардом. Раздельным решением судей победил Леонард, но его победа является одной из самых спорных в истории бокса, их поединок получил статус "Апсет года".
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