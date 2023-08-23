Белорусская теннисистка рассказала о своей ошибке: я была очень глупа

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Хотя с момента завершения Открытого чемпионата Франции Roland Garros прошло более двух месяцев, Арина Соболенко только сейчас раскрыла причину своего поражения. В полуфинале белоруска уступила Каролине Муховой из-за странной ситуации. Как говорит Соболенко, она была "очень непрофессиональной, очень глупой".
Белорусская теннисистка Арина Соболенко. Фото из открытых источников
Арина Соболенко проиграла Каролине Муховой в полуфинале WTA в Цинциннате. Во время интервью после матча белорусская теннисистка вспомнила еще одно поражение от чешской теннисистке, которое произошло два месяца назад во время турнира во Франции.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Теннисистка попросила другую ракетку, но по словам белорусской теннисистки, она получила ракетку без необходимого натяжения, поэтому вела себя странно на корте.
Теперь Соболенко рассказала, что такая ситуация не повторится и у нее будет много теннисных ракеток перед матчем.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко удивительно отреагировала на вопрос о войне в Украине.
Также "Комментарии" писали, что российская теннисистка Дарья Касаткина поддержала украинок после победы над первой ракеткой Украины Ангелиной Калининой на турнире WTA в Истборне.
Обсуждения
Новости