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Белорусская теннисистка рассказала о своей ошибке: я была очень глупа

Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко объяснила свою ошибку.

сегодня, 13:00
Автор:
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Slava Kot
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Хотя с момента завершения Открытого чемпионата Франции Roland Garros прошло более двух месяцев, Арина Соболенко только сейчас раскрыла причину своего поражения. В полуфинале белоруска уступила Каролине Муховой из-за странной ситуации. Как говорит Соболенко, она была "очень непрофессиональной, очень глупой".

Белорусская теннисистка рассказала о своей ошибке: я была очень глупа

Белорусская теннисистка Арина Соболенко. Фото из открытых источников

Арина Соболенко проиграла Каролине Муховой в полуфинале WTA в Цинциннате. Во время интервью после матча белорусская теннисистка вспомнила еще одно поражение от чешской теннисистке, которое произошло два месяца назад во время турнира во Франции.


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"Я была очень непрофессиональной, очень глупой. Это все обо мне. Я была почти уверена, что в моей сумке есть лишняя ракетка", — рассказала Соболенко о ситуации на корте.

Теннисистка попросила другую ракетку, но по словам белорусской теннисистки, она получила ракетку без необходимого натяжения, поэтому вела себя странно на корте.

"У них было — как бы сказать — меньшее натяжение и большее натяжение. Я просила с большим натяжением. Я имею в виду, что все были шокированы тем, что я просто схожу с ума на корте. Они просто передали мне не ту ракетку", — пояснила Соболенко.

Теперь Соболенко рассказала, что такая ситуация не повторится и у нее будет много теннисных ракеток перед матчем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко удивительно отреагировала на вопрос о войне в Украине.

Также "Комментарии" писали, что российская теннисистка Дарья Касаткина поддержала украинок после победы над первой ракеткой Украины Ангелиной Калининой на турнире WTA в Истборне.



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Источник: https://www.yardbarker.com/tennis/articles/i_was_super_unprofessional_sabalenka_on_previous_meeting_with_muchova/s1_17131_39150702
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