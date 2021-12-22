Баскетболистки "Прометея" – 1/8 финала еврокубка: матч против швейцарок закончился с неожиданным счетом

В среду, 22 декабря, в Слобожанском (Днепропетровская область) состоялся ответный поединок 1/16 финала женского Еврокубка. Как сообщает ukrbasket.net, местный баскетбольный клуб "Прометей" принимал на своей площадке швейцарский "Фрибур".

"Прометей" - "Фрибур" - фото с ukrbasket.net

В первом матче украинки на выезде, за счет мощной игры во второй половине, обыграли своих соперниц со счетом 96:82 (имели фору в +14).

Стартовые минуты встречи были за гостями – за три минуты +6 баллов. Но уже скоро хозяйки площадки переломили ход игры и завершили первую четверть со счетом 23:19.

Начало второй десятиминутки было вновь за швейцарками, которые смогли сравнять счет 25:25. Но потом, баскетболистки "Прометея" совершили резкий скачок +11 и завершили первую половину встречи со счетом 43:29 (с отрывом +14).

Следующие две четверти прошли при полном преимуществе украинок. Хозяйки наращивали очковый запас за счет успешным атакам и быстрым перехватам. После полчаса игры на табло горели +23 (65:42) в пользу "Прометея". А финальная сирена зафиксировала итоговый счет 85:54.

Лучшими баскетболистками встречи стали: Татьяна Юркевичюс (16 очков и 8 подборов), Джейнгер Холмс (17 очков и 9 подборов) и Ариэль Аткинс (12 очков и 8 подборов).

В 1/8 финала украинки сыграют с победителем пары "Касторс Брейн" (Бельгия) и "Неве Давид Рамла" (Израиль). Матчи состоятся 13 и 20 января.





Еврокубок. Женщины, 1/16 финала. Матч-ответ

"Прометей" — "Ельфик Фрибург" 85:54 (23:19, 20:10, 22:13, 20:12)

По сумме двух матчей 181:136.

Прометей: Юркевичус 16 + 8 подборов+ 2 перехвата, Холмс 17 + 9 подборов + 4 перехвата, Аткинс 12 + 8 подборов + 3 перехвата, Дубровина 2 + 9 передач 9, Мусиенко 3 — старт, Бабич 12 + 5 подборовь, Балабан 10, Римаренко 9, Игнатенко 4, Мироненко 0, Горобец 0.

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