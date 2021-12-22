Баскетболистки "Прометея" – 1/8 финала еврокубка: матч против швейцарок закончился с неожиданным счетом

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Олег Терещенко
В среду, 22 декабря, в Слобожанском (Днепропетровская
область) состоялся ответный поединок 1/16 финала женского Еврокубка. Как
сообщает ukrbasket.net, местный баскетбольный клуб "Прометей" принимал на своей
площадке швейцарский "Фрибур".
"Прометей" - "Фрибур" - фото с ukrbasket.net
В первом матче украинки на выезде, за счет мощной игры во
второй половине, обыграли своих соперниц со счетом 96:82 (имели фору в +14).
Стартовые минуты встречи были за гостями – за три минуты
+6 баллов. Но уже скоро хозяйки площадки переломили ход игры и завершили первую
четверть со счетом 23:19.
Начало второй десятиминутки было вновь за швейцарками,
которые смогли сравнять счет 25:25. Но потом, баскетболистки "Прометея"
совершили резкий скачок +11 и завершили первую половину встречи со счетом 43:29
(с отрывом +14).
Следующие две четверти прошли при полном преимуществе
украинок. Хозяйки наращивали очковый запас за счет успешным атакам и быстрым
перехватам. После полчаса игры на табло горели +23 (65:42) в пользу "Прометея".
А финальная сирена зафиксировала итоговый счет 85:54.
Лучшими баскетболистками встречи стали: Татьяна Юркевичюс
(16 очков и 8 подборов), Джейнгер Холмс (17 очков и 9 подборов) и Ариэль Аткинс
(12 очков и 8 подборов).
В 1/8 финала украинки сыграют с победителем пары "Касторс Брейн" (Бельгия) и "Неве Давид Рамла" (Израиль). Матчи состоятся 13 и 20 января.
Еврокубок. Женщины, 1/16 финала. Матч-ответ
"Прометей" — "Ельфик Фрибург" 85:54 (23:19, 20:10,
22:13, 20:12)
По сумме двух матчей 181:136.
Прометей: Юркевичус 16 + 8 подборов+ 2 перехвата,
Холмс 17 + 9 подборов + 4 перехвата, Аткинс 12 + 8 подборов + 3 перехвата,
Дубровина 2 + 9 передач 9, Мусиенко 3 — старт, Бабич 12 + 5 подборовь, Балабан
10, Римаренко 9, Игнатенко 4, Мироненко 0, Горобец 0.
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