Анна Васюк в течении дня установила два рекорда Украины

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Козлова Альбіна
Спортсменка из Харькова продолжила устанавливать рекорды Украины. За один день Анна Васюк установила сразу два новых. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента семьи и молодежи Харьковского городского совета.
Анна Васюк - дважды рекордсменка Украины, фото из Instagram
Анна Васюк, Маргарита Кучина и Ольга Лящук в Ивано-Франковске установили Национальный рекорд в упражнении "трек-пул" в воскресенье, 8 августа.
Украинкам удалось сдвинуть с места автомобили общим весом 78 тонн 138 кг и протянуть автомобили на расстояние шесть метров.
В тот же день Анна Васюк установила еще один рекорд в упражнении "дамбл" — подняла одной рукой гантель весом 67,5 кг. В прошлом месяце она поднимала гантель весом 64,5 кг, однако теперь побила собственный рекорд и установила абсолютный. Теперь Анна претендует на мировой рекорд и хочет поднять одной рукой 75 килограммов железа.
Рекордсменка прокомментировала свои достижения в соцсети Instagram.
Теперь Анна поедет в Соединенные Штаты на турнир World Strongest Woman.
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