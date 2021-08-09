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Анна Васюк в течении дня установила два рекорда Украины

Теперь украинка мечтает побить мировой рекорд в упражнении "дамбл"

сегодня, 13:35
Автор:

Козлова Альбіна

Спортсменка из Харькова продолжила устанавливать рекорды Украины. За один день Анна Васюк установила сразу два новых. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента семьи и молодежи Харьковского городского совета.

Анна Васюк в течении дня установила два рекорда Украины

Анна Васюк - дважды рекордсменка Украины, фото из Instagram

Анна Васюк, Маргарита Кучина и Ольга Лящук в Ивано-Франковске установили Национальный рекорд в упражнении "трек-пул" в воскресенье, 8 августа.

"Трое профессиональных спортсменок попытаются протащить на максимальное расстояние максимальное количество бетоносмесителей. Аналогов данного рекорда еще не было в Украине, Европе, мире", — написал в Facebook представитель "Национального реестра рекордов Украины" и вице-президент ФНАУПК Валерий Газзаев.

Украинкам удалось сдвинуть с места автомобили общим весом 78 тонн 138 кг и протянуть автомобили на расстояние шесть метров.

В тот же день Анна Васюк установила еще один рекорд в упражнении "дамбл" — подняла одной рукой гантель весом 67,5 кг. В прошлом месяце она поднимала гантель весом 64,5 кг, однако теперь побила собственный рекорд и установила абсолютный. Теперь Анна претендует на мировой рекорд и хочет поднять одной рукой 75 килограммов железа.

"Поздравляем Анну Васюк с установлением нового абсолютного рекорда Украины в поднятии гигантского дамбл среди женщин! 67,5 кг — новый рекорд Украины! Снаряд был взвешен, а рекорд официально зафиксирован. Мы уверенно идем к абсолютному мировому рекорду", — написал Валерий Газзаев.


Рекордсменка прокомментировала свои достижения в соцсети Instagram.

"Я бесконечно рада! Спасибо вам девочки за все!", — написала Анна.
Отметим, что Анна имеет на своем счету немало побед. Харьковчанка уже получила звания ELITE атлета с армлифтинга (WPL / APL) и обладательницы Кубка мира по кросслифтингу. А еще она дважды становилась чемпионкой Украины по богатырскому многоборью и получила несколько Кубков Украины по богатырскому многоборью (UFSA) и по перетягиванию каната.

Теперь Анна поедет в Соединенные Штаты на турнир World Strongest Woman.

Как писал портал "Комментарии", Жан Беленюк привез "золото" с Олимпийских игр.


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Источник: http://sportevents.kharkiv.ua/ua/news/kharkovchanka-bogatyr-ustanovila-2-rekorda-ukrainy.html
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