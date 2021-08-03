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Жан Беленюк может принести Украине «первое золото» с Олимпийских игр (фото)

Жан Беленюк уверенно разобрался с хорватом в полуфинале

сегодня, 14:15
Автор:

Лиля Воробьева

Депутат Верховной Рады Жан Беленюк, представляющий украинскую сборную как борец греко-римского стиля, победив трех соперников, вышел в финал Олимпиады в Токио. Спортсмен выступает в весовой категории до 87 кг.

Жан Беленюк может принести Украине «первое золото» с Олимпийских игр (фото)

Жан Беленюк (фото: REUTERS)

Свою первую победу в 1/8 финала представитель Украины получил, победив действующего чемпиона Европы Зураба Датунашвили, который выступал за Сербию. Борец взял реванш за поражение на чемпионате Европы в 2021 году, выиграв со счетом 3: 1.

Далее, в четвертьфинале Жан Беленюк не поступился представителю Алжира Баширу Сид Азару. Бой закончился с ничейным счетом, но украинский спортсмен сделал последнее активное действие и за счет этого прошел в полуфинал.

В 1/2 финала Беленюк боролся за победу с представителем Хорватии Иваном Гуклеком. Сначала побеждал хорватский боксер, но потом Беленюк активно наступал, сравнял счет и провел два подряд приемы. Украинец победил со счетом 7: 1.

Жан Беленюк — второй украинский борец, который прошел в финал Олимпиады, после Парвиза Насибова.

Финальный бой, в котором отныне будет участвовать Жан Беленюк, состоится 4 августа.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что Олимпийские игры в Токио: на каком месте Украина. По состоянию на конец июля, на Олимпийских играх лидирует Китай. Спортсменам удалось завоевать 44 медали, среди которых 20 золотых, 12 серебряных и 12 бронзовых. На втором месте по-прежнему располагается Япония. На Олимпиаде японские спортсмены приняли 29 наград, 17 золотых медалей, четыре серебра и восемь бронзовых медалей. Третье место занимают Соединенные Штаты Америки, на счету которых 45 медалей — 16 золотых, 17 серебряных и 12 бронзовых. Украина пока находится на 61 позиции. Нашим спортсменам удалось завоевать четыре бронзовые медали.


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Источник: https://sport.unian.ua/othersports/do-zolota-odin-krok-belenyuk-probivsya-u-final-olimpiyskih-igor-novyny-sportu-11501683.html?_gl=1*dw0ibh*_ga*MTQ4MjkxMDA1OS4xNjIzMTYzODgx*_ga_JLSK4Y8K67*MTYyNzk4MjM0OS41OS4xLjE2Mjc5ODU5OTkuNTQ.*_ga_DENC12J6P3*MTYyNzk4MjM
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