Жан Беленюк может принести Украине «первое золото» с Олимпийских игр (фото)

Депутат Верховной Рады Жан Беленюк, представляющий украинскую сборную как борец греко-римского стиля, победив трех соперников, вышел в финал Олимпиады в Токио. Спортсмен выступает в весовой категории до 87 кг.



Жан Беленюк (фото: REUTERS)

Свою первую победу в 1/8 финала представитель Украины получил, победив действующего чемпиона Европы Зураба Датунашвили, который выступал за Сербию. Борец взял реванш за поражение на чемпионате Европы в 2021 году, выиграв со счетом 3: 1.

Далее, в четвертьфинале Жан Беленюк не поступился представителю Алжира Баширу Сид Азару. Бой закончился с ничейным счетом, но украинский спортсмен сделал последнее активное действие и за счет этого прошел в полуфинал.

В 1/2 финала Беленюк боролся за победу с представителем Хорватии Иваном Гуклеком. Сначала побеждал хорватский боксер, но потом Беленюк активно наступал, сравнял счет и провел два подряд приемы. Украинец победил со счетом 7: 1.

Жан Беленюк — второй украинский борец, который прошел в финал Олимпиады, после Парвиза Насибова.

Финальный бой, в котором отныне будет участвовать Жан Беленюк, состоится 4 августа.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что Олимпийские игры в Токио: на каком месте Украина. По состоянию на конец июля, на Олимпийских играх лидирует Китай. Спортсменам удалось завоевать 44 медали, среди которых 20 золотых, 12 серебряных и 12 бронзовых. На втором месте по-прежнему располагается Япония. На Олимпиаде японские спортсмены приняли 29 наград, 17 золотых медалей, четыре серебра и восемь бронзовых медалей. Третье место занимают Соединенные Штаты Америки, на счету которых 45 медалей — 16 золотых, 17 серебряных и 12 бронзовых. Украина пока находится на 61 позиции. Нашим спортсменам удалось завоевать четыре бронзовые медали.

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