Забытые виды спорта: необычные соревнования, ранее являвшиеся частью Олимпийских игр

С тех пор как в 1896 году в Афинах начались летние Олимпийские игры, спортивные соревнования менялись с каждой игрой. Поскольку популярность спорта меняется, прибавляются новые соревнования, а старые постепенно уходят. Сейчас спортсмены соревнуются в сотнях соревнований в 32 разных видах спорта. Из этих 32 только пять – легкая атлетика, стрельба из лука, плавание, гимнастика и фехтование – постоянно предлагались на Играх с 1896 года. Об этом сообщает Insider.

Олимпийские кольца - фото из открытых источников

Некоторые соревнования Олимпийских игр сбивают с толку, и все же многие из них существовали на протяжении многих лет. Перетягивание каната, например, было представлено в шести Играх – столько же, как и бейсбол – с 1900 по 1920 гг. Некоторые виды спорта были неудачными экспериментами. Большинство из них были представлены только один раз.

Большинство людей сходятся во мнении, что такое олимпийский вид спорта. Он предусматривает физические нагрузки и соревнования. Однако некоторые оставленные виды спорта полностью выходят за пределы, в том числе катание на моторных лодках, состоявшееся в 1908 году. Еще удивительнее, Игры даже включали художественные соревнования с 1912 по 1948 год.

Поскольку некоторые виды спорта исчезли, на их место пришли новые. С Олимпиады 1996 года в Атланте пляжный волейбол стал неотъемлемой частью Игр. Это не самый молодой вид спорта, представленный в Лондоне. Три вида спорта, дебютировавших в Сиднее в 2000 году, считаются самыми молодыми – триатлон, тхэквондо и бег на батуте.

Тот факт, что бег на батуте, а не бейсбол, софтбол, регби или гольф — официальный олимпийский вид спорта, может вызвать удивление для некоторых, но не бойтесь: есть планы восстановить каждый из них в ближайшие годы.

Вот 13 забытых олимпийских видов спорта:

Перетягивание каната

Перетягивание каната впервые было проведено во время Олимпийских игр в Париже 1900 г. и было проведено в шести различных Играх как часть более широкого комплекса легкоатлетических соревнований.



Альпинизм

В 1924 г. на первых зимних Олимпийских играх в Шамоне были вручены первые медали за альпинизм. Мероприятие не было традиционным соревнованием, которое проводилось во время проведения Игр, а медалями награждались лица или группы, которые достигли величайшего подвига в альпинизме со времен предыдущих Игр.



Художественный конкурс

Начавшись в Стокгольме в 1912 году, Олимпиада включала в себя конкурс искусств. Это якобы было частью видения Олимпийских игр Пьера де Кубертена, учредившего Международный олимпийский комитет (МОК) в 1894 году. Позже де Кубертен сам выигрывает золотую медаль за литературу на Играх 1912 года. В 1948 году 25 стран отправили художников в Лондон для соревнований по архитектуре, живописи, скульптуре, литературе и музыке; это был последний раз, когда искусство было представлено на Олимпиаде.



Крикет

В 1900 году крикет стал олимпийским видом спорта в Париже, и только две команды – Великобритания и Франция – играли в него.



Крокетт

Крокет был представлен только один раз – во время Олимпийских игр 1900 года в Париже – как официальный вид спорта. Награждались медалями как в индивидуальных состязаниях, так и в парном разряде.



Jeu de Paume

Jeu de Paume, означающая "игра в ладони", появилась впервые в 1908 году в Лондоне. Аристократический французский вид спорта считается ранним предком тенниса и поначалу у него играли ладонью вместо ракетки. В 1908 году играли тяжелыми деревянными ракетками и мячами с пробковыми центрами, что давало очень небольшой отскок.



Лакросс

В лакроссе играли только на Играх 1904 года в Сент-Луисе и Играх 1908 года в Лондоне, хотя в 1928, 1932 и 1948 годах он был включен как демонстрационный вид спорта, а не как официальное олимпийское мероприятие.



Катание на лодках

Катание на лодках появилось однажды, на Играх в Лондоне в 1908 году. Его снова не включили в программу из-за правила в действующей Олимпийской хартии, запрещающей деятельность, в значительной степени зависящей от механизированного двигателя.



Pelota

Пелота – это скоростная игра, в которой бросают и ловят мяч со стены с помощью изогнутой корзины или другого инструмента. Игра была официальным олимпийским видом спорта только во время Парижских игр 1900 года.



Поло

Впервые представлен как олимпийский вид спорта в Париже в 1900 году, поло – это древняя игра, которая берет свое начало из Китая, Ирана и Индии. Из-за нехватки квалифицированных игроков в игре принимали участие четыре смешанных команды из Мексики, Англии, Испании, Франции и Соединенных Штатов в своем первом выступлении на Олимпийских играх. Игра не была включена в Игры 1904 из-за стоимости доставки лошадей за тысячи миль.



Ракетки

Игра в ракетки похожа на современный сквош. Однако есть несколько отличий, включая оборудование. Игра возникла в Великобритании 18 века, где заключенные должнических тюрем развлекались. На Играх 1908 г. в Лондоне были только участники из Великобритании.



Roque

Единственный раз, когда роке появилось как олимпийский вид спорта, было в Сент-Луисе в 1904 году, заменив крокет. Игралась на твердом корте, напоминая аспекты бильярда и гольфа, в дополнение к крокету. Единственными участниками конкурса были американцы.

Аэронавтика

Швейцарец Герман Шрайбер, вероятно, чувствовал себя победителем перед соревнованием по аэронавтике на Олимпийских играх в Берлине в 1936 году. Он ведь был единственным участником. Мероприятие предусматривало запуск планера с банджи.



Как сообщали ранее "Комментарии", эстафета олимпийского огня началась в четверг, 3 февраля, на вершине Великой китайской стены, и гонконгский актер Джеки Чан и китайские олимпийские призеры присоединились к церемонии.

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