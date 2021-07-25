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Японец стал первым в истории олимпийским чемпионом по скейтбордингу

Украинские скейтбордисты на Олимпиаде в этом году не были представлены

сегодня, 11:54
Автор:

Харченко Дарина

Впервые в истории стал известен олимпийский чемпион по скейтбордингу. Им стал 22-летний японец Юто Хоригоме. Об этом сообщается на сайте Олимпиады-2020.

Японец стал первым в истории олимпийским чемпионом по скейтбордингу

22-летний японец Юто Хоригоме. Фото: twitter.com/EzraLoAcire

По итогам соревнований Хоригоме набрал 37,18 балла. Вторым стал бразилец Кельвин Хофер (36,15), третьим — Джаггер Итон из США (35,35).

Украинские скейтбордисты на Олимпиаде в этом года не были представлены.

Хоригоме 22 года, он стал победителем четырех этапов Мировой лиги в "стрит". Скейтбордист принес сборной Японии третью золотую медаль на Олимпиаде в Токио.

Ранее "Комментарии" писали, что украинская спортсменка Дарья Билодид, которая первой принесла нашей команде бронзовую награду, расплакалась после своего турнира, где она победила соперницу. Затем дзюдоистка рассказала, почему она так отреагировала.

Дарья, общаясь с журналистами, заявила, что с детства мечтала на Олимпиаде получить золотую медаль. По ее мнению, бронзовая награда никогда не заменит золотую. Поэтому она заплакала из-за того, что не осуществилась ее мечта, но, по ее словам, лучше иметь "бронзу", чем остаться без награды вообще.

Также спортсменка прокомментировала свой проигрыш дзюдоистке из Японии. По ее словам, она еще не пересматривала, не анализировала поединок. Но отметила, что морально и физически была готова к победе. Следовательно, она не знает, почему так произошло.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, кто принес первую медаль Украине на Олимпиаде в Токио. Тысячи украинцев болели за нашу дзюдоистку Дарью Билодид, которая в упорной борьбе смогла отвоевать для украинской команды такую желанную первую бронзовую награду.

Известно, что бронзовую награду украинка получила в весовой категории до 48 кг. Еще одну "бронзу" на соревнованиях получила спортсменка из Монголии Уранцецег Мунктбат. Вторую почетную строчку заняла дзюдоистка Фуна Тонако из Японии. А вот "золото" завоевала для Косово Дистрия Красники.



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Источник: https://twitter.com/NBCOlympics/status/1419157021719474178
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