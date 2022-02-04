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Церемония открытия Олимпийских игр в Пекине не обошлась без скандала с украинцами

В Пекине состоялась церемония открытия Зимних Олимпийских игр 2022

сегодня, 15:30
Автор:

Людмила Слободенюк
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В эти минуты в Пекине проходит торжественная церемония открытия Зимних Олимпийских игр. На национальном стадионе "Птичье гнездо" идет представление сборных команд. Во время выхода украинской сборной комментатор на канале Eurosport сказал, что украинским спортсменам запретили давать интервью на русском языке и стоять возле российских спортсменов. Об этом сообщает портал "Комментарии", ссылаясь на трансляцию "Eurosport".

Церемония открытия Олимпийских игр в Пекине не обошлась без скандала с украинцами

Зимние Олимпийские игры 2022.

"Министерство спорта рекомендовало им не стоять близко к россиянам, не давать комментариев на русском языке. Это невероятно", — сказал комментатор на английском.

Напомним, министерство спорта Украины действительно рекомендовало украинским спортсменам не фотографироваться со спортсменами из России, более того — находиться возле государственной символики Российской Федерации.

Напомним, российской сборной запрещено выступать под флагом своего государства из-за скандала с допингом. Они выступают на международных соревнованиях с символикой Олимпийского комитета России. На церемонии открытия присутствует Владимир Путин.

Украину на Олимпиаде в Пекине представляет 45 наших спортсменов по 12 дисциплинам.

Напомним, церемонию открытия бойкотировали часть стран, не посылая в Пекин официальные делегации. На такой шаг последовали США, Великобритания, Канада, Германия, Австралия и другие. Такой бойкот связан с нарушением прав людей в Пекине из-за отношения китайцев к уйгурам и другим меньшинствам в провинции Синьцзян.



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Источник: https://www.eurosport.co.uk/olympics/beijing-2022/2022/liveevent.shtml
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