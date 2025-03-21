Впервые в истории: кто стал новым президентом Международного олимпийского комитета

Олимпийская чемпионка Кирсти Ковентри была избрана новым президентом Международного олимпийского комитета. 41-летняя Ковентри, двукратная олимпийская чемпионка по плаванию, стала первой женщиной и первой африканкой, назначенной президентом МОК.

Кирсти Ковентри. Фото: из открытых источников

Ковентри победила в первом туре голосования среди семи кандидатов, за которых голосовали 97 членов МОК. Другими претендентами были четыре президента спортивных руководящих органов: Себастьян Коэ (легкая атлетика), Йохан Элиаш (лыжи), Дэвид Лаппартьен (велосипед) и Моринари Ватанабэ (гимнастика). Также претендовал принц Иордании Фейсал аль-Хусейн.

Прогнозировалось, что понадобится несколько туров для избрания кандидата, однако Ковентри получила точное большинство в 49 необходимых голосов и получила восьмилетний мандат, который действует до 2033 года.

Ковентри была министром спорта Зимбабве, и уходящий президент МОК Томас Бах выступал за то, чтобы она стала его преемницей. Она официально сменит своего предшественника на церемонии передачи полномочий 23 июня, в Олимпийский день, и станет 10-м президентом МОК.

Ковентри выиграла два титула подряд в плавании на 200 метров на спине на Олимпиаде в Афинах в 2004 году и в Пекине четыре года спустя. Она присоединилась к МОК в 2013 году.

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