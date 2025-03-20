Будет ли бокс в программе Олимпиады-2028: МОК принял окончательное решение

Международный олимпийский комитет (МОК) официально включил бокс в программу летних Олимпийских игр 2028 года, которые пройдут в Лос-Анджелесе (США). Соответствующее решение было принято единогласно на 114-й сессии организации в Афинах (Греция).

Бокс. Фото: из открытых источников

"Спасибо за одобрение возвращения бокса в олимпийскую программу. Мы можем с нетерпением ждать отличного олимпийского боксерского турнира", – заявил президент МОК Томас Бах.

Отметим, что ранее МОК лишил Международную боксерскую ассоциацию (IBA), которую возглавляет скандальный российский функционер Умар Кремлев, права проводить олимпийские турниры.

Соревнования по боксу на Олимпиаде 2024 года в Париже организовывало специальное подразделение, созданное МОК. Альтернативная организация World Boxing была основана национальными федерациями, которые вышли из состава IBA.

В феврале 2025 года МОК временно признал World Boxing руководящей организацией мирового бокса, которая должна заменить IBA.

"World Boxing очень благодарен МОК за доверие, которое они проявили в отношении нашей организации, вернув бокс в программу Олимпиады-2028. Могу заверить их: мы сделаем все от нас зависящее, чтобы обеспечить работу по высоким стандартам управления и прозрачности и обеспечить спортивную честность. World Boxing понимает, что участвовать в Олимпийских играх – это привилегия, а не право, и мы исполнены решимости быть надежным партнером, который будет придерживаться и поддерживать ценности олимпийского движения", – сказал глава организации World Boxing Борис ван дер Ворст.

Олимпиада-2028 состоится в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля. Это будут 34-е по счету летние Олимпийские игры.

Читайте также на портале "Комментарии" — Ребров таки определился с основным вратарем сборной Украины на Бельгию.



