Будет ли бокс в программе Олимпиады-2028: МОК принял окончательное решение

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Кравцев Сергей
Международный олимпийский комитет (МОК) официально включил бокс в программу летних Олимпийских игр 2028 года, которые пройдут в Лос-Анджелесе (США). Соответствующее решение было принято единогласно на 114-й сессии организации в Афинах (Греция).
Бокс. Фото: из открытых источников
Отметим, что ранее МОК лишил Международную боксерскую ассоциацию (IBA), которую возглавляет скандальный российский функционер Умар Кремлев, права проводить олимпийские турниры.
Соревнования по боксу на Олимпиаде 2024 года в Париже организовывало специальное подразделение, созданное МОК. Альтернативная организация World Boxing была основана национальными федерациями, которые вышли из состава IBA.
В феврале 2025 года МОК временно признал World Boxing руководящей организацией мирового бокса, которая должна заменить IBA.
Олимпиада-2028 состоится в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля. Это будут 34-е по счету летние Олимпийские игры.
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