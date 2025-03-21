Сборная Украины одержала волевую победу: итоги первого матча плей-офф Лиги наций

Сборная Украины по футболу победила команду Бельгии в первом матче плей-офф Лиги наций со счетом 3:1. Матч состоялся в испанской Мурсии на стадионе "Энрике Рока де Мурсия" и команды борются за право играть в следующем сезоне ЛН в дивизионе А.

Сборная Украины по футболу. Фото из открытых источников

Первый тайм для украинцев можно сказать не задался. На 40-ой минуте звездный де Брюйне со штрафного с левого фланга подал на ближнюю штангу, где никто не сдерживал Лукаку, который головой отправил мяч в ворота Лунина, открыв счет в матче.

А вот второй тайм уже "сине-желтые" разыграли, как по нотам. После ошибки де Винтера на 66-ой минуте Гуцуляк его обокрал, вышел на свидание с Куртуа и забил дебютный мяч за сборную. На 73-ой минуте Ванат с прострела Цыганкова вывел Украину вперед, а Забарный после подачи Зинченко на 79-ой увеличил преимущество нашей сборной, сделав счет в матче 3:1.

Стоит отметить, осенняя часть международных противостояний прошлого года для сборной Украины во главе с Сергеем Ребровым завершалась победным матчем против Албании (2:1), результат которого был важным для нашего дальнейшего участия в переходных матчах между дивизионами A и B Лиги наций УЕФА. Но вот со жребием потом действительно не повезло — "сине-желтые" должны были бороться за повышение в классе против едва ли не самых сильных из возможных соперников, бельгийцев.

Впрочем, "Красных дьяволов" международного футбола мы уже хорошо изучили за последнее время, потому что чуть более полугода назад играли против них за право принять участие в плей-офф чемпионата Европы-2024 в Германии. Как помните, эта попытка была неудачной (0:0). Но это было еще при каденции Доменико Тедеско во главе соперников, тогда как сейчас их подхватил Руди Гарсия, и чего реально ожидать от бельгийцев — это была едва ли не главная загадка перед первой игрой в Мурсии.

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