logo
Русский Українська

BTC/USD

32375.71

ETH/USD

2054.02

LTC/USD

119.24

USD/UAH

27.30

EUR/UAH

32.20

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Спорт олимпиада и соревнования В WADA рассказали когда полностью обнародуют данные о допинговых нарушениях российских олимпийцев
commentss НОВОСТИ Все новости

В WADA рассказали когда полностью обнародуют данные о допинговых нарушениях российских олимпийцев

Международные спортивные организации получили доказательства нарушения допинговых норм

сегодня, 11:27
Автор:

Данило Матюха

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька сообщил о работе по восстановлению Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом директор WADA рассказал в интервью российским пропагандистам.

В WADA рассказали когда полностью обнародуют данные о допинговых нарушениях российских олимпийцев

Российский спортсмен не прошел допинг-тест - фото из открытых источников

РУСАДА было лишено статуса соответствия в рамках санкций к российскому спорту, связанных с нарушениями по делу о базе данных московской антидопинговой лаборатории.

"Ключевых моментов довольно, но, пожалуй, важнейшее для нас условие состоит в том, что РУСАДА должно быть полностью независимо от российских властей. Не должно быть никакого вмешательства, у РУСАДА должна быть полная операционная независимость. Это основа функционирования антидопинговой системы. Вот чего мы ждем от российских властей и от РУСАДА", — говорит Банька.

Также руководитель WADA заявил, что никогда не позволит своей организации стать частью политических игр.

"Мы независимое агентство. Я понимаю, что мы глобальный регулятор в антидопинге, а это важнейшая и чувствительная сфера, но политике здесь нет места", — сказал Витольд Банька.

На вопрос российского пропагандиста о том, когда антидопинговое агентство планирует обнародовать данные по поводу допингового скандала, Банька ответил, что все зависит от международных спортивных организаций.

"Ты не можешь просто взять и опубликовать все, что тебе захочется. Мы передали в международные федерации 607 пакетов с данными о возможных нарушениях, потенциальных допинг-кейсах. Федерации их анализируют, после чего смогу принять решения в отношении атлетов, чьи имена приводятся в этих данных", — добавил глава Всемирного антидопингового агентства.

Напомним, что Витольд Банька выразил разочарование в связи с тем, что на Олимпиаде в Токио российские спортсмены выступают в форме с цветами национального флага.  Детали найдете в нашем материале.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://rsport.ria.ru/20210723/wada-1742482447.html
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ