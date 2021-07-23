В WADA рассказали когда полностью обнародуют данные о допинговых нарушениях российских олимпийцев

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька сообщил о работе по восстановлению Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом директор WADA рассказал в интервью российским пропагандистам.

Российский спортсмен не прошел допинг-тест - фото из открытых источников

РУСАДА было лишено статуса соответствия в рамках санкций к российскому спорту, связанных с нарушениями по делу о базе данных московской антидопинговой лаборатории.

"Ключевых моментов довольно, но, пожалуй, важнейшее для нас условие состоит в том, что РУСАДА должно быть полностью независимо от российских властей. Не должно быть никакого вмешательства, у РУСАДА должна быть полная операционная независимость. Это основа функционирования антидопинговой системы. Вот чего мы ждем от российских властей и от РУСАДА", — говорит Банька.

Также руководитель WADA заявил, что никогда не позволит своей организации стать частью политических игр.

"Мы независимое агентство. Я понимаю, что мы глобальный регулятор в антидопинге, а это важнейшая и чувствительная сфера, но политике здесь нет места", — сказал Витольд Банька.

На вопрос российского пропагандиста о том, когда антидопинговое агентство планирует обнародовать данные по поводу допингового скандала, Банька ответил, что все зависит от международных спортивных организаций.

"Ты не можешь просто взять и опубликовать все, что тебе захочется. Мы передали в международные федерации 607 пакетов с данными о возможных нарушениях, потенциальных допинг-кейсах. Федерации их анализируют, после чего смогу принять решения в отношении атлетов, чьи имена приводятся в этих данных", — добавил глава Всемирного антидопингового агентства.

Напомним, что Витольд Банька выразил разочарование в связи с тем, что на Олимпиаде в Токио российские спортсмены выступают в форме с цветами национального флага. Детали найдете в нашем материале.

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