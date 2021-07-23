В WADA рассказали когда полностью обнародуют данные о допинговых нарушениях российских олимпийцев

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Данило Матюха
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька сообщил о работе по восстановлению Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом директор WADA рассказал в интервью российским пропагандистам.
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РУСАДА было лишено статуса соответствия в рамках санкций к российскому спорту, связанных с нарушениями по делу о базе данных московской антидопинговой лаборатории.
Также руководитель WADA заявил, что никогда не позволит своей организации стать частью политических игр.
На вопрос российского пропагандиста о том, когда антидопинговое агентство планирует обнародовать данные по поводу допингового скандала, Банька ответил, что все зависит от международных спортивных организаций.
Напомним, что Витольд Банька выразил разочарование в связи с тем, что на Олимпиаде в Токио российские спортсмены выступают в форме с цветами национального флага. Детали найдете в нашем материале.
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