В вышиванке под "Щедрик": уроженка Москвы выступила за Украину на Олимпиаде в Пекине (ВИДЕО)

Украинская фигуристка Анастасия Шаботова выступила в одиночном катании в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине. Об этом пишет издание Обозреватель.

Анастасия Шаботова / фото REUTERS

Для своего выступления 16-летняя уроженка Москвы выбрала вышитую рубашку с элементами национального орнамента. В качестве музыкального сопровождения звучала мелодия Николая Леонтовича "Щедрик".

Спортсменка принесла сборной Украины четыре балла и заняла седьмое место среди одиночниц. Украинская команда, за которую также выступали спортивная пара София Голиченко — Артем Даренский и танцевальный дуэт Александра Назарова — Максим Никитин в итоговом протоколе опустилась с 8 зачетными пунктами на последнюю, десятую, позицию.

Для справки: командные соревнования фигуристов завершатся 7-го февраля.

Фото: Обозреватель.

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