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В вышиванке под "Щедрик": уроженка Москвы выступила за Украину на Олимпиаде в Пекине (ВИДЕО)

16-летняя фигуристка Анастасия Шаботова произвела настоящий фурор на Олимпиаде - 2022

сегодня, 00:25
Автор:

Денис Подставной
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Украинская фигуристка Анастасия Шаботова выступила в одиночном катании в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине. Об этом пишет издание Обозреватель. 

В вышиванке под "Щедрик": уроженка Москвы выступила за Украину на Олимпиаде в Пекине (ВИДЕО)

Анастасия Шаботова / фото REUTERS

Для своего выступления 16-летняя уроженка Москвы выбрала вышитую рубашку с элементами национального орнамента. В качестве музыкального сопровождения звучала мелодия Николая Леонтовича "Щедрик".

Спортсменка принесла сборной Украины четыре балла и заняла седьмое место среди одиночниц. Украинская команда, за которую также выступали спортивная пара София Голиченко — Артем Даренский и танцевальный дуэт Александра Назарова — Максим Никитин в итоговом протоколе опустилась с 8 зачетными пунктами на последнюю, десятую, позицию.

Для справки: командные соревнования фигуристов завершатся 7-го февраля.

В вышиванке под ”Щедрик”: уроженка Москвы выступила за Украину на Олимпиаде в Пекине (ВИДЕО) - фото 2

Фото: Обозреватель.

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что стали известны победители и призеры первых комплектов медалей в Пекине.

Сайт "Комментарии" сообщал, "Эффект Пиноккио" и еще 4 важных факта о температуре тела. Эксперты рассказали, какие факторы могут изменить температуру человеческого тела и что важно знать об этом показателе здоровья. 

Читайте также о том, что специалисты из американского ведомства NASA рассказали, что к нашей планете на большой скорости мчит гигантский астероид. Согласно данным ученых его размеры превышают один километр. Небесно тело максимально сблизится с нашим домом уже в начале этой весны. Отмечается, что космический камень называют потенциально опасным согласно классификации ведомства, однако как заверили специалисты, он не представляет угрозу для Земли. 


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Источник: https://news.obozrevatel.com/sport/sport/moskovskaya-figuristka-stav-ukrainkoj-v-vyishivanke-vyistupila-pod-schedrik-na-olimpiade-2022-video.htm?_gl=1*1e265l9*_ga*Mzc4NDgwNTYzLjE2MjE5NDc3MDg.*_ga_JBX3X27G7H*MTY0NDE4MzAzMC4yMDcuMS4xNjQ0MTgzNDI2LjA.&_ga=2.1
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