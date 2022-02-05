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Стали известны победители и призеры первых комплектов медалей в Пекине

В воскресенье будет разыграно семь комплектов медалей

сегодня, 18:55
Автор:

Олег Терещенко
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В субботу, 5 февраля, на Олимпийских играх в Пекине начался розыгрыш медалей. В течение всего дня спортсмены разыграли шесть комплектов наград.

Стали известны победители и призеры первых комплектов медалей в Пекине

Зимние Олимпийские игры 2022 - фото из открытых источников

Как сообщает сайт Спорт 24, больше всего золотых наград в течение 5 февраля получили представители Норвегии – две. Что касается украинцев, то пока они не завоевали ни одной награды. Всего медали уже завоевало 13 стран.

Биатлон (смешанная эстафета)

1. Новерия (Марте Олсбю, Тириль Экхофф, Тарьей Бьо, Иоганнес Бьо)

2. Франция (Анаис Шевалье-Буше, Жулия Симон, Эмильен Жаклен, Кантен Фийон-Майе)

3. Олимпийский комитет России (Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов)

Лыжные гонки

1. Тереза Йохауг (Норвегия)

2. Наталья Непряева (Олимпийский комитет России)

3. Тереза Штадлобер (Австрия)

Фристайл

1. Вальтер Вальберг (Швеция)

2. Микаэль Кингсбери (Канада)

3. Икума Хорисима (Япония)

Прыжки на лыжах с трамплина

1. Урша Богатай (Словения)

2. Катарина Альтхаус (Германия)

3. Ника Крижнар (Словения)

Конькобежный спорт

1. Ирэне Схаутен (Нидерланды)

2. Франческа Лоллобриджида (Италия)

3. Изабель Вайдеман (Канада)

Шорт-трек (смешанная эстафета)

1. Китай

2. Италия

3. Венгрия

Вниманию

Розыгрыш медалей на Олимпийских играх продолжится в воскресенье, 6 февраля. В этот день на Играх в Пекине разыграют 7 комплектов наград.

Как ранее сообщал информационный портал "Комментарии", церемония открытия Олимпийских игр в Пекине не обошлась без скандала с украинцами. Также, "Комментарии" упоминали о том, как проходили необычные соревнования, ранее являвшиеся частью Олимпийских игр.


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Источник: https://sport.24tv.ua/olimpiadi-pekini-rozigrali-pershi-komplekti-nagorod-spisok-peremozhtsiv_n1860377
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