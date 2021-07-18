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Главная Новости Спорт олимпиада и соревнования В Токио пропал участник Олимпиады-2020: что известно
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В Токио пропал участник Олимпиады-2020: что известно

В Токио разыскивают 20-летнего Тяжелоатлет из Уганды Юлиус Ссекитолеко, который приехал на Олимпиаду и пропал из отеля

сегодня, 12:55
Автор:

Светлана Шкурупий

В столицу Японии начинают съезжаться спортсмены со всего мира, ведь 23 июля в городе стартуют летние Олимпийские игры. Однако инциденты начались еще до начала соревнований. В Токио пропал 20-летний спортсмен из Уганды Юлиус Ссекитолеко, который прибыл на Олимпиаду вместе со своей командой.

В Токио пропал участник Олимпиады-2020: что известно

Юлиус Ссекитолеко / Фото: Getty Images

Известно, что делегация Уганды прилетела в Японию еще 19 июня, а несколько дней назад все участники соревнований должны были пройти тест на коронавирусную инфекцию. Но одного спортсмена не досчитались.

20-летний Юлиус Ссекитолеко пропал из гостиницы и теперь нелегально находится на территории страны. Он оставил записку, в которой написал, что не хочет возвращаться в Уганду, потому что там тяжелая жизнь. Свои вещи он попросил передать жене, которая осталась на родине. 

Сотрудники полиции по камерам видеонаблюдения выяснили, что тяжелоатлет Юлиус Ссекитолеко купил билет и отправился на скоростном поезде в город Нагою, дальше его следы теряются. 

Напомним, в Токио прибыли первые представители олимпийской сборной Украины. После прохождения в международном аэропорту Токио всех необходимых миграционных процедур, проверки документов и сдачи теста на коронавирусную инфекцию спортсмены отправились в олимпийский поселок.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в этом году Украина представлена наименьшим количеством спортсменов, составляющих национальную олимпийскую сборную за всю историю участия на Олимпиаде. Этим летом свое мастерство в Токио будут показывать 158 украинцев. За "золотую" медаль участники получат финансовую награду в сумме 120 тысяч долларов.


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Источник: https://english.kyodonews.net/news/2021/07/37a6d0d3d253-urgent-ugandan-olympic-athlete-training-in-japan-goes-missing.html
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ГостьЯ

сегодня, 12:09

Всем украинским спортсменам на олимпиаде удачи!

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