В Токио пропал участник Олимпиады-2020: что известно

В столицу Японии начинают съезжаться спортсмены со всего мира, ведь 23 июля в городе стартуют летние Олимпийские игры. Однако инциденты начались еще до начала соревнований. В Токио пропал 20-летний спортсмен из Уганды Юлиус Ссекитолеко, который прибыл на Олимпиаду вместе со своей командой.

Юлиус Ссекитолеко / Фото: Getty Images

Известно, что делегация Уганды прилетела в Японию еще 19 июня, а несколько дней назад все участники соревнований должны были пройти тест на коронавирусную инфекцию. Но одного спортсмена не досчитались.

20-летний Юлиус Ссекитолеко пропал из гостиницы и теперь нелегально находится на территории страны. Он оставил записку, в которой написал, что не хочет возвращаться в Уганду, потому что там тяжелая жизнь. Свои вещи он попросил передать жене, которая осталась на родине.

Сотрудники полиции по камерам видеонаблюдения выяснили, что тяжелоатлет Юлиус Ссекитолеко купил билет и отправился на скоростном поезде в город Нагою, дальше его следы теряются.

Напомним, в Токио прибыли первые представители олимпийской сборной Украины. После прохождения в международном аэропорту Токио всех необходимых миграционных процедур, проверки документов и сдачи теста на коронавирусную инфекцию спортсмены отправились в олимпийский поселок.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в этом году Украина представлена наименьшим количеством спортсменов, составляющих национальную олимпийскую сборную за всю историю участия на Олимпиаде. Этим летом свое мастерство в Токио будут показывать 158 украинцев. За "золотую" медаль участники получат финансовую награду в сумме 120 тысяч долларов.

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