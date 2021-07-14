Сколько украинские спортсмены получат за победу на Олимпиаде в Токио

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Вечканова Елена
Приближается
официальный старт Олимпийских Игр, которого с нетерпением ждут и спортсмены, и
тысячи зрителей по всему миру. Украина также принимает участие в соревнованиях,
которые пройдут на территории Японии. Стало известно, какой суммой
правительство наградит спортсменов, которые привезут в Украину призовые
медали, сообщает "Канал 24".
Медали Олимпиады в Токио. Фото: Getty Images
Отмечается, что
сумма вознаграждения останется на уровне форума 2016 года, увеличения или уменьшения
выплат ожидать не стоит. Разница может быть только из-за курса доллара.
Таким образом,
спортсмены могут рассчитывать на следующую финансовую награду:
• золотая медаль
— 120 тысяч долларов;
• серебряная
медаль — 80 тысяч долларов;
• бронзовая
медаль — 55 тысяч долларов.
В переводе на
национальную валюту эти суммы равны ~3,2 млн, ~2,1 млн и ~1,4 млн гривен
соответственно.
На сколько побед рассчитывает Украина, пока неизвестно. Сообщается лишь то, что в этом году Украина представлена наименьшим количеством спортсменов, составляющих национальную олимпийскую сборную за всю историю участия на Олимпиаде. Этим летом свое мастерство в Токио будут показывать 158 украинцев.
Торжественное открытие соревнований должно состояться уже 23 июля.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, кому же удастся поприсутствовать на Олимпиаде в качестве зрителя. Подробности — в нашей публикации.
Также на портале вы можете узнать о том, почему организаторы соревнований в Токио запретят алкоголь и громкие выкрикивания во время Олимпийских игр. В чем причина подобных ограничений, читайте в нашем материале.
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