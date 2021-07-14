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Главная Новости Спорт олимпиада и соревнования Сколько украинские спортсмены получат за победу на Олимпиаде в Токио
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Сколько украинские спортсмены получат за победу на Олимпиаде в Токио

Победители Олимпийских игр традиционно получат денежное вознаграждение от государства, заработав медаль

сегодня, 12:03
Автор:

Вечканова Елена

Приближается официальный старт Олимпийских Игр, которого с нетерпением ждут и спортсмены, и тысячи зрителей по всему миру. Украина также принимает участие в соревнованиях, которые пройдут на территории Японии. Стало известно, какой суммой правительство наградит спортсменов, которые привезут в Украину призовые медали, сообщает "Канал 24".

Сколько украинские спортсмены получат за победу на Олимпиаде в Токио

Медали Олимпиады в Токио. Фото: Getty Images

Отмечается, что сумма вознаграждения останется на уровне форума 2016 года, увеличения или уменьшения выплат ожидать не стоит. Разница может быть только из-за курса доллара.

Таким образом, спортсмены могут рассчитывать на следующую финансовую награду:

• золотая медаль — 120 тысяч долларов;

• серебряная медаль — 80 тысяч долларов;

• бронзовая медаль — 55 тысяч долларов.

В переводе на национальную валюту эти суммы равны ~3,2 млн, ~2,1 млн и ~1,4 млн гривен соответственно.

На сколько побед рассчитывает Украина, пока неизвестно. Сообщается лишь то, что в этом году Украина представлена наименьшим количеством спортсменов, составляющих национальную олимпийскую сборную за всю историю участия на Олимпиаде. Этим летом свое мастерство в Токио будут показывать 158 украинцев.

Торжественное открытие соревнований должно состояться уже 23 июля.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, кому же удастся поприсутствовать на Олимпиаде в качестве зрителя. Подробности — в нашей публикации.

Также на портале вы можете узнать о том, почему организаторы соревнований в Токио запретят алкоголь и громкие выкрикивания во время Олимпийских игр. В чем причина подобных ограничений, читайте в нашем материале.


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Источник: https://football24.ua/tri_milyoni_za_medal_yaki_prizovi_otrimayut_ukrayinski_sportsmeni_za_uspishniy_vistup_na_olimpiadi_2020_n673948/
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