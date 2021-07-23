В каком порядке олимпийские сборные будут открывать Игры в Токио и почему он постоянно меняется

Сегодня, 23 июля, в Токио состоится церемония открытия Олимпиады-2020, в ней поучаствуют команды из 206 стран, но их порядок на олимпийском параде может быть очень не предсказуем. Об этом сообщает Time.

Украинцы на олимпийском параде - фото из открытых источников

Очередь выхода стран-участниц построена по нескольким принципам, среди них основное: сначала появляется сборная Греции, за ней – остальные команды в алфавитном порядке, последними идут хозяева. А перед ними хозяева двух следующих Олимпиад: Франция (Париж-2024) и США (Лос-Анджелес-2028).

А вот алфавитный порядок зависит от языка страны, в которой проходят Игры. Так, например, в 1994 году, когда Олимпиада проходила в Лиллехаммере – все решал норвежский язык, так что Австрия, которая обычно выходит в самом начале церемонии, появилась на стадионе предпоследней (Австрия – Østerrike, Ø – предпоследняя буква норвежского алфавита).

Традицией олимпийский парад стал после Игр 1908 года, но почему так случилось точно неизвестно. Возможно, одной из причин были неофициальные Игры, которые в 1906 году прошли в Афинах (их организовали в честь 10-летия Олимпиады 1896 года). Турнир начался 22 апреля, и на нем был парад. Первой шла немецкая делегация, а последней – Греция как хозяйка (с тех пор традиция закрепилась и страна, принимающая Олимпиаду, всегда идет последней).

Япония уже в четвертый раз принимает Олимпиаду (были Токио-64, Саппоро-72 и Нагано-98), но японский язык для определения очередности участников парада используют впервые (до этого пользовались английским). Спортсмены выйдут на Национальный стадион Токио в соответствии с японскими названиями стран.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, кому же удастся поприсутствовать на Олимпиаде в качестве зрителя. Подробности — в нашей публикации.

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