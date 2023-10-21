Ушел из жизни известный футболист

В возрасте 86 лет умер чемпион мира по футболу 1966-го года и обладатель "Золотого мяча" Бобби Чарльтон. Об этом сообщают "Комментарии".

Бобби Чарльтон

Значительную часть своей карьеры он играл за "Манчестер Юнайтед". В своем заявлении по поводу кончины "одного из величайших и самых любимых игроков в истории нашего клуба" англичане подчеркнули:

"Он был героем для миллионов не только в Манчестере или Великобритании, но и везде, где играют в футбол по всему миру", — заявила пресс-служба "Манчестер Юнайтед". В клубе вспоминают его, как "как гиганта игры".

За "Манчестер Юнайтед" Чарльтон играл с 1956 по 1973 год. До 2017 года Чарльтон был лучшим бомбардиром в истории клуба с 249 забитыми мячами, пока эту позицию не занял Уэйн Руни. В своей футбольной карьере Чарльтон также защищал цвета английского "Престона", ирландского "Уотерфорда", а также играл за австралийские клубы "Ньюкасл КБ Юнайтед", "Перт" и "Блэктаун Сити". Профессиональную карьеру он завершил в 1980 году. Чарльтон является одним из девяти игроков, которые побеждали в чемпионате мира, Кубке чемпионов или Лиге чемпионов и в голосовании за "Золотой мяч" — приз лучшему футболисту года по версии журнала France Football.

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