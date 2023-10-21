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В УЕФА заступились за Путина: за что оштрафовали Литву

УЕФА оштрафовал Литву за антипутинские кричалки болельщиков, но в сборной уже дали мощный ответ

сегодня, 16:20
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Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение наказать Федерацию футбола Литвы (LFF) за антипутинские кричалки. По информации, которая появилась на официальном сайте литовской федерации, организация получила штраф в размере 10 тысяч евро. Футбольным функционерам не понравилась песни фанатов в игре против Сербии (1:3) в рамках квалификации Евро-2024 по футболу. Матч состоялся еще в сентябре. 

В УЕФА заступились за Путина: за что оштрафовали Литву

Сборная Литвы по футболу

Сообщается, что Федерация футбола Литвы подаст апелляцию на решение УЕФА про штраф.


Узнав о таком решении УЕФА не стали молчать и сами футболисты. О странном решении УЕФА высказался один из лидеров сборной Литвы Юстас Ласицкас. В своем Instagram футболист выложил пост, в котором призвал болельщиков команды не обращать внимания на штраф и продолжать "благое дело". 

"Продолжайте повторять, мы заплатим штрафы нашими бонусами, если придется. Я не могу говорить за всех, но думаю, что было бы не стыдно отдать свои бонусы на благое дело", — отметил Ласицкас.

Стоит отметить, кричалка "путин — х**ло" впервые прозвучала в Харькове. Она стала реакций харьковских болельщиков на аннексию Россией Крыма в 2014 году. С того времени эта кричалка стала настоящим хитом и популярной кричалкой среди болельщиков по всему миру.

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Источник: https://www.lff.lt/
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