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Украинского чемпиона обворовали на Олимпийских играх: что украли грабители

Кража на Олимпиаде: как Жан Беленюк потерял свои часы в Париже

сегодня, 16:01
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Черновалова Кристина

Утрата личных вещей среди мировых спортсменов на международных аренах не новость, но когда такое происходит на Олимпиаде, это привлекает особое внимание. Украинский борец и народный депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк потерял свои часы на Олимпийских играх в Париже, о чем он рассказал в своем Instagram. Он также упомянул, что у некоторых его коллег украли деньги и личные вещи.

Украинского чемпиона обворовали на Олимпийских играх: что украли грабители

Жана Беленюка обокрали на Олимпийских играх

Беленюк отметил, что это произошло накануне отъезда, и предположил, что воры могли быть уборщицами.

"Из неприятных моментов Олимпиады. Украли мои часы. У некоторых ребят украли деньги и личные вещи. Скорее всего, уборщицы в олимпийском городке, ближе к нашему отъезду, чтобы не было времени на огласку", — написал борец.


Украинского чемпиона обворовали на Олимпийских играх: что украли грабители - фото 2

Беленюк сравнил ситуацию с предыдущими Играми в Бразилии, где кражи также случались часто, но отметил, что в Париже воры были более осторожны.

"Здесь немного осмотрительнее воры", — пошутил он.

Читайте на портале "Комментарии" - Олимпийский чемпион Жан Беленюк заявил, что Олимпийские игры в Париже станут последними для него как борца греко-римского стиля. По словам украинского атлета, через неделю он "уходит на пенсию".

Также "Комментарии" рассказывали о том, что синхронная пловчина Мириам Глез столкнулась с невидимым врагом после Олимпиады — психологическим спадом , известным как постолимпийский синдром. Внезапное прекращение интенсивных тренировок и исчезновение ежедневной адреналиновой поддержки бросило ее в водоворот реальности, где громкие овации изменились в глухую тишину одиночества.



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Источник: https://glavred.net/stars/ne-bylo-vremeni-na-oglasku-zhana-belenyuka-obokrali-na-olimpiyskih-igrah-10588424.html?_gl=1*10zusmx*_ga*MTY5NzA0MTU5MS4xNzIwMTc0MzIw*_ga_GTZ11TXQEP*MTcyMzYzNjc0OS43NjkuMC4xNzIzNjM2NzQ5LjYwLjAuMA..*_ga_XPHWQKG4FQ*MTcyMzYzNjc0OS43
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