Украинского чемпиона обворовали на Олимпийских играх: что украли грабители

Утрата личных вещей среди мировых спортсменов на международных аренах не новость, но когда такое происходит на Олимпиаде, это привлекает особое внимание. Украинский борец и народный депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк потерял свои часы на Олимпийских играх в Париже, о чем он рассказал в своем Instagram. Он также упомянул, что у некоторых его коллег украли деньги и личные вещи.

Жана Беленюка обокрали на Олимпийских играх

Беленюк отметил, что это произошло накануне отъезда, и предположил, что воры могли быть уборщицами.

"Из неприятных моментов Олимпиады. Украли мои часы. У некоторых ребят украли деньги и личные вещи. Скорее всего, уборщицы в олимпийском городке, ближе к нашему отъезду, чтобы не было времени на огласку", — написал борец.









Беленюк сравнил ситуацию с предыдущими Играми в Бразилии, где кражи также случались часто, но отметил, что в Париже воры были более осторожны.

"Здесь немного осмотрительнее воры", — пошутил он.

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