Украинский гимнаст может изменить гражданство из-за конфликта в сборной

Гимнаст Олег Верняев собирается изменить гражданство и команду, если его не вернут в ближайшее время в спорт, сообщает издание "Суспільне. Спорт".

Олег Верняев, фото "Евроспорт"

Двукратного олимпийского призера Олега Верняева дисквалифицировали из сборной за употребление мельдония. О таком решении было известно еще в начале года. Гимнаста также отстранили от участия в нынешних Олимпийских играх. Олег подал апелляцию на это решение, потому что его дисквалификация длится до ноября 2024 года. И, вероятно из-за этого решения, он может не попасть на Олимпийские игры в 2024.

"Готов представлять Украину на Олимпиаде-2024? Если уменьшат [срок дисквалификации]. Ну как: у нас здесь параллельно идет конфликт в сборной. И если меня вернут в спорт, то, скажем так, "сюсюканья не будет " — будет ультиматум: или я готовлюсь по полной карт-бланш, мне готовят все условия, которые нужны, и убирают всех тех людей, которые мне мешают, или же отпускайте меня и я иду туда, где мне будет удобно работать. Куда? я об этом еще не думал , не искал себе никаких предложений, поскольку я еще не вернулся в спорт. Просто говорю: или я нужен и делайте мне полные условия, или не нужен и отпускайте ", — говорит Олег Верняев.

Также спортсмен сообщил о конфликте с другими гимнастами.

"Проблема в людях, которые у нас находятся в зале. Какие, скажем так, сами себе создавали проблемы, а теперь кричат, что кто-то их оскорблял, мешал, что им мешает молодежная сборная и маленькие дети. Но это смешно, когда 30-летние дяди говорят, что им мешает девушка-тренер или юниоры по 17 лет мешают тренироваться и готовиться к Олимпийским играм ", — возмущается Олег Верняев.

Олег Верняев 27 летний украинский гимнаст, олимпийский чемпион, 4-кратный призер чемпионата на брусьях, бронзовый призер Чемпионата Мира-2019 в многоборье. Также 6-кратный чемпион Европы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Олимпийские игры-2032 проведут в австралийский Брисбене. Отмечается, что город был единственным из кандидатов на проведение Олимпийских игр. С 80 голосующих выбор поддержали 72 человека, пятеро выступили против.

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