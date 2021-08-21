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Главная Новости Спорт олимпиада и соревнования Украинские спортсмены одержали победу в чемпионате по шашкам-64
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Украинские спортсмены одержали победу в чемпионате по шашкам-64

Украинцы опередили команды из России в чемпионате по шашкам-64

сегодня, 11:20
Автор:

Татьяна Каптур

В командном чемпионате мира по шашакам-64 мужская сборная завоевала золотые медали. Об этом сообщает Sport.ua.

Украинские спортсмены одержали победу в чемпионате по шашкам-64

Юрий Аникеев, украинский спортсмен по шашкам(справа) - фото Sport.ua

Подчеркнём, что участие в чемпионате принимали сразу пять команд из России. Так как это ведущая страна по данному спорту, РФ имеет на это право. Российские команды отбирали по принципу федеральных округов.

Украинцы одержали победу сразу над тремя соперниками из России со счётом 5:1, 5:1, 4:2. И с двумя последующими сыграли вничью — 3:3, 3:3. Таким образом, Украина вышла в чемпионы с 16 очками из 18.              

Елена Короткая и Юлия Макаренкова выступали за женскую сборную Украины в этой же программе на чемпионате мира-2021. Команда Украины забрала серебро, получив 9 очков из 12, отдав победу россиянам.                                    

Чемпионат проходил в турецком регионе Каппадокия. Здесь же, 21 августа, будет проводиться командный турнир чемпионата мира — 2021 в формате блиц-игры. 

Напомним, что ранее, украинский спортсмен Юрий Аникеев выиграл индивидуальный чемпионат Европы 2021 по шашкам-64. Кроме того, Аникеев завоевал бронзу в быстрой программе, а украинец Феликс Шепель получил серебряную награду в молниеносной игре.                                                                                                 

Ранее, "Комментарии" писали о том, что Сборной Украине по футболу представили нового тренера.                                                                                                                                                




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Источник: https://sport.ua/uk/news/550620-oboshli-vseh-rossiyan-sbornaya-ukrainy-stala-chempionom-mira-po-shashkam-64
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