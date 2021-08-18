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Главная Новости Спорт футбол Новый тренер сборной Украины: что о нем известно
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Новый тренер сборной Украины: что о нем известно

На заседании исполкома УАФ представили нового тренера сборной Украины

18 августа 2021, 10:30
Автор:

Татьяна Каптур

Александр Петраков теперь исполняющий обязанности главного тренера национальной сборной Украины. Об этом сообщает председатель УАФ Андрей Павелко на собственной странице в Facebook.                                                                                                      

Новый тренер сборной Украины: что о нем известно

Александр Петраков, тренер сборной Украины - фото с открытых источников

Главного тренера представили 18 августа на заседании исполкома УАФ. С сегодняшнего дня он будет готовить сборную к дальнейшим играм в ЧМ-2022.                                                               

"Александр Васильевич — известный специалист, имеет высокий авторитет среди нашей футбольной общественности и необходимые звание и опыт, для того чтобы возглавить этот пост сейчас", — пишет председатель Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

Петраков родился 6 августа 1957 года в Киеве. Был воспитанником футбольного клуба "Динамо".               

Имеет почетное спортивное звание заслуженного тренера Украины с 2009 года. В 2019 году получил награду заслуженного работника физической культуры и спорта Украины.                                                                                               

Молодежная национальная команда, под руководством Петракова, впервые в истории украинского футбола победила в чемпионате мира среди 20-летних в 2019 году.                                                                                                

Уже сегодня у тренера есть действующий контракт с Украинской ассоциацией футбола.

Читайте также на портале "Комментарии", что сборная Украины получила нового тренера не по любви, а вопреки.




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Источник: https://www.facebook.com/andriy.pavelko/posts/4191808940904722
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