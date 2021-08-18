Новый тренер сборной Украины: что о нем известно

Александр Петраков теперь исполняющий обязанности главного тренера национальной сборной Украины. Об этом сообщает председатель УАФ Андрей Павелко на собственной странице в Facebook.

Александр Петраков, тренер сборной Украины - фото с открытых источников

Главного тренера представили 18 августа на заседании исполкома УАФ. С сегодняшнего дня он будет готовить сборную к дальнейшим играм в ЧМ-2022.

"Александр Васильевич — известный специалист, имеет высокий авторитет среди нашей футбольной общественности и необходимые звание и опыт, для того чтобы возглавить этот пост сейчас", — пишет председатель Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

Петраков родился 6 августа 1957 года в Киеве. Был воспитанником футбольного клуба "Динамо".

Имеет почетное спортивное звание заслуженного тренера Украины с 2009 года. В 2019 году получил награду заслуженного работника физической культуры и спорта Украины.

Молодежная национальная команда, под руководством Петракова, впервые в истории украинского футбола победила в чемпионате мира среди 20-летних в 2019 году.

Уже сегодня у тренера есть действующий контракт с Украинской ассоциацией футбола.

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