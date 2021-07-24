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Главная Новости Спорт олимпиада и соревнования Украинская спортсменка вышла в полуфинал Олимпийских игр 2020
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Украинская спортсменка вышла в полуфинал Олимпийских игр 2020

В полуфинале Дарья будет сражаться с японкой Фуной Тонаки

сегодня, 08:40
Автор:

Мокрик Анастасия

Украинская дзюдоистка, двукратная чемпионка мира и чемпионка Европы в 2017 году Дарья Билодид прошла в 1/4 финала на Олимпийских играх 2020. Об этом информирует издание UA.Football.

Украинская спортсменка вышла в полуфинал Олимпийских игр 2020

Дарья Билодид - фото: из открытых источников

Соперницей Дарьи стала двадцатичетырехлетняя Катерина Коста, дзюдоистка из Португалии. Однако победа далась Билодид не так просто. Дзюдоистка не набирала очков и вместе с тем получила два предупреждения от рефери. Ничьей окончилось основное время, но в дополнительное время, за пятнадцать секунд до завершения, нашей спортсменке удалось сделать удержание, что завершилось "ипоном". 

К слову, прошлой соперницей Билодид стала дзюдоистка из Сербии Мия Николич. А в полуфинале Дарья будет сражаться с японкой Фуной Тонаки, являющейся чемпионка мира 2017 года в весовой категории до 48 кг. На предолимпийском чемпионате в 2019 году соперницей Дарьи Билодид также была Тонаки. Тогда нашей спортсменке удалось взять золотую медаль, переиграл в финале японку. 

Для справки: Дарья Билодид — дзюдоистка из города Киев. Родилась 10 октября 2000 года в семье дзюдоистов Николая Билодида и Светланы Кузнецовой. Свою первую золотую медаль получила на чемпионате мира в 2018 году и в 17 лет стала чемпионкой мира. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал читателей о том, что главного режиссера открытия Олимпиады в Токио уволили из-за его шутки, сказанной в 1998 году. Это произошло буквально за один день до старта Олимпиады. Как оказалась, его шутка 23-летней давно сыграла значительную роль в его карьере. Подробнее об этом читайте в нашем материале

Также сайт сообщал о том, что почему в Токио разгорелись протесты во время ОлимпиадыПротестующие призывают отменить олимпиаду.


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Источник: https://www.ua-football.com/sport/olympic/1627100031-olimpiada-2020-darya-bilodid-proryvaetsya-v-polufinal.html
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