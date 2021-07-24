Украинская спортсменка вышла в полуфинал Олимпийских игр 2020

Украинская дзюдоистка, двукратная чемпионка мира и чемпионка Европы в 2017 году Дарья Билодид прошла в 1/4 финала на Олимпийских играх 2020. Об этом информирует издание UA.Football.

Дарья Билодид - фото: из открытых источников

Соперницей Дарьи стала двадцатичетырехлетняя Катерина Коста, дзюдоистка из Португалии. Однако победа далась Билодид не так просто. Дзюдоистка не набирала очков и вместе с тем получила два предупреждения от рефери. Ничьей окончилось основное время, но в дополнительное время, за пятнадцать секунд до завершения, нашей спортсменке удалось сделать удержание, что завершилось "ипоном".

К слову, прошлой соперницей Билодид стала дзюдоистка из Сербии Мия Николич. А в полуфинале Дарья будет сражаться с японкой Фуной Тонаки, являющейся чемпионка мира 2017 года в весовой категории до 48 кг. На предолимпийском чемпионате в 2019 году соперницей Дарьи Билодид также была Тонаки. Тогда нашей спортсменке удалось взять золотую медаль, переиграл в финале японку.

Для справки: Дарья Билодид — дзюдоистка из города Киев. Родилась 10 октября 2000 года в семье дзюдоистов Николая Билодида и Светланы Кузнецовой. Свою первую золотую медаль получила на чемпионате мира в 2018 году и в 17 лет стала чемпионкой мира.

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